E gata! Chivu a bătut palma pentru noul contract la Inter! Ce salariu va avea

Sebastian Ujica Publicat: 26 mai 2026, 17:49

Sky Sport anunță că Inter Milano și Cristi Chivu au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului antrenorului român. Avocații lucrează deja la redactarea documenteleor, iar anunțul oficial este iminent.

Conform noii înțelegeri, Cristi Chivu va fi antrenorul lui Inter Milano până în 2028, însă există și opțiune de prelungire pentru încă o stagiune.

În ultimele zile a avut loc o întâlnire la Viale della Liberazione între oficialii lui Inter, Cristi Chivu și agentul acestuia, Pietro Chiodi. Întâlnirea s-a finalizat cu un acord total pentru noul contract.

Chivu va câștiga 4 milioane de euro pe an la Inter, conform noului contract, grație unor bonusuri consistente. Acordul vine după ce Chivu a câștigat Serie A și Coppa Italia la primul sezon pe banca Interului.

Cu Chivu pe bancă, Inter a câștigat 36 de meciuri din 54 și a suferit 11 înfrângeri. Atacul a fost unul extraordinar: 119 goluri în toate competițiile. În Serie A, Inter a marcat 89 de goluri și a egalat performanțele obținute de Inter cu Antonio Conte sau Simone Inzaghi pe bancă. Liga din Italia l-a desemnat apoi pe Chivu cel mai bun antrenor din Serie A în acest sezon.

