Ionel Dănciulescu a văzut declaraţia lui Marius Baciu înainte de Dinamo – FCSB şi a intervenit imediat

Mihai Alecu Publicat: 29 mai 2026, 8:30

Ionel Dănciulescu nu e de acord cu Marius Baciu înainte de Dinamo - FCSB. Foto: Sport Pictures

Ionel Dănciulescu a văzut declaraţiile date de Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB, înainte de duelul cu Dinamo de pe stadionul Arcul de Triumf, care este unul decisiv pentru calificarea în cupele europene, iar acesta a ţinut să-şi exprime dezacordul.

Tehnicianul celor de la FCSB a spus că nu ar fi o tragedie dacă echipa sa nu reuşeşte calificarea în Conference League, însă Ionel Dănciulescu spune că nu este de acord cu o astfel de gândire, mai ales în contextul în care urmează un derby.

Ionel Dănciulescu, mesaj clar pentru Marius Baciu înainte de Dinamo – FCSB

Al doile golgheter all-time al campionatului României, fost jucător atât la Dinamo, cât şi la Steaua, cu care a reuşit să câştige mai multe trofee, Ionel Dănciulescu a văzut ce a spus Marius Baciu înante de barajul pentru cupele europene şi a ţinut să-l contrazică pe tehnicianul de la FCSB.

”Greșit! Total greșit! Poate acest lucru a fost spus și ca să ia presiunea de pe umerii jucătorilor, având în vedere că urmează o partidă foarte complicată. E un derby! Să spui că nu e niciun fel de problemă că nu vei juca într-o cupă europeană… Ar fi un sezon ratat din toate punctele de vedere pentru FCSB”, a spus Ionel Dănciulescu la Digi Sport.

Cum s-au terminat meciurile dintre Dinamo şi FCSB din sezonul regulat

Dinamo şi FCSB s-au întâlnit de 2 ori în actuala stagiune, în sezonul regulat, iar avantajul a fost de partea “câinilor”. Mai întâi a fost duelul din etapa cu numărul 4, când pe Arena Naţională, cu trupa condusă de Zeljko Kopic în rol de gazdă, a fost un succes cu 4-3. Danny Armstrong a reuşit un hat-trick, iar Alexandru Musi a punctat şi el, şi în ciuda unei tripe semnată de Florin Tănase, Dinamo a câştigat confruntarea.

Returul, disputat la începutul lunii decembrie, când formaţia roş-albastră căuta să facă puncte pentru a ajunge în poziţiile de play-off, s-a încheiat cu un egal, 0-0. Şi la această partidă a fost un mic avantaj pentru Dinamo, care a fost aproape să învngă după ce Eddy Gnahore a lovit bara.

