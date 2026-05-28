„Nu înțeleg”. Andrei Nicolescu, apel de ultim moment către suporteri înaintea „finalei” Dinamo – FCSB

Andrei Nicolescu a oferit declarații înaintea barajului pentru Conference League, dintre Dinamo și FCSB. Președintele „câinilor” a făcut un apel către suporteri și speră ca aceștia să renunțe la protest la duelul cu marea rivală.

Fanii din PCH sunt în continuare nemulțumiți, după ce oficialii lui Dinamo au prezentat noua siglă. Aceștia vor să-și continue protestul și la derby-ul cu Dinamo, urmând să intre pe stadionul Arcul de Triumf în minutul 10.

Andrei Nicolescu își dorește ca jucătorii să fie încurajați de cei din galerie încă de la încălzire, ținând cont de importanța derby-ului cu FCSB. În cazul unei victorii în meciul care se va disputa vineri, de la ora 20:30, Dinamo va reveni în cupele europene după o pauză de nouă ani.

„Cel mai important meci din sezon, au fost multe momente importante dar, acum, e cel mai important moment. Suntem bine, atmosfera e bună… Cu plusuri şi minusuri.

(n.r. despre protestul fanilor) Eu sper că în ultimul moment se vor schimba şi o să fie alături de echipă încă de la încălzire, dar pe de altă parte trebuie să îi respect, dacă ei asta simt. (n.r. Lipsă de susţinere?) Nu, e forma lor de protest, dar nu o înţeleg. Rugămintea mea a fost să renunţe măcar pentru acest meci şi să vadă ulterior…