Gigi Becali s-a convins și i-a prelungit contractul unui titular de la FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 28 mai 2026, 21:52

Gigi Becali s-a convins și i-a prelungit contractul unui titular de la FCSB. Mihai Popescu (33 de ani) s-a „dat de gol” cu ultima postare publicată.

După ce s-a refăcut în urma accidentării suferite la națională în octombrie, Mihai Popescu l-a impresionat pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB a transmis, recent, că-i va oferi fundașului central un nou contract.

Mihai Popescu și-a prelungit contractul cu FCSB

„În astea două meciuri m-am convins. Lasă golul, că nu contează, dar am văzut un fundaș central care urcă cu mingea la picior cum urca Gică Popescu pe vremuri”, spunea Gigi Becali despre Mihai Popescu, la scurt timp după revenirea fundașului pe teren.

Astfel, cu o zi înaintea barajului de Conference League cu Dinamo, Mihai Popescu a distribuit o postare pe contul său de Instagram. În aceasta este surprins fundașul, semnând un nou contract cu FCSB, valabil până în 2028.

Imaginea publicată de Mihai Popescu/ Instagram

Actuala înțelegere a lui Mihai Popescu cu FCSB expira în această vară. Inițial, după ce s-a accidentat grav în toamna anului trecut, Gigi Becali era decis să-l lase pe stopper să plece gratis de la FCSB. Totuși, după evoluțiile acestuia din play-out, patronul roș-albaștrilor s-a răzgândit.

Mihai Popescu, care a fost transferat de FCSB în septembrie 2024 de la Farul, a fost jucător de bază la echipa roș-albastră. Fundașul central a bifat 27 de partide în acest sezon, în toate competițiile, reușind să marcheze un gol în meciul cu Oțelul din play-out.

