Gigi Becali s-a convins și i-a prelungit contractul unui titular de la FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo

Gigi Becali s-a convins și i-a prelungit contractul unui titular de la FCSB. Mihai Popescu (33 de ani) s-a „dat de gol” cu ultima postare publicată.

După ce s-a refăcut în urma accidentării suferite la națională în octombrie, Mihai Popescu l-a impresionat pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB a transmis, recent, că-i va oferi fundașului central un nou contract.

Mihai Popescu și-a prelungit contractul cu FCSB

„În astea două meciuri m-am convins. Lasă golul, că nu contează, dar am văzut un fundaș central care urcă cu mingea la picior cum urca Gică Popescu pe vremuri”, spunea Gigi Becali despre Mihai Popescu, la scurt timp după revenirea fundașului pe teren.

Astfel, cu o zi înaintea barajului de Conference League cu Dinamo, Mihai Popescu a distribuit o postare pe contul său de Instagram. În aceasta este surprins fundașul, semnând un nou contract cu FCSB, valabil până în 2028.

Actuala înțelegere a lui Mihai Popescu cu FCSB expira în această vară. Inițial, după ce s-a accidentat grav în toamna anului trecut, Gigi Becali era decis să-l lase pe stopper să plece gratis de la FCSB. Totuși, după evoluțiile acestuia din play-out, patronul roș-albaștrilor s-a răzgândit.