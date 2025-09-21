Iosif Rotariu, dat pe spate de un jucător din Liga 1: "E cel mai în formă" - Antena Sport

Închide meniul
Iosif Rotariu, dat pe spate de un jucător din Liga 1: “E cel mai în formă”

Alex Ioniță Publicat: 21 septembrie 2025, 17:56

Iosif Rotariu a venit cu un val de laude pentru un jucător din Liga 1. Fostul internațional a rămas impresionat de calitățile acestuia.

Jucătorul remarcat de Rotariu este Ștefan Baiaram, care a avut parte de un început de sezon excelent la Universitatea Craiova. Acesta a marcat de 6 ori în 15 partide, în toate competițiile. Totuși, în ultima perioadă, acesta a fost „lăsat” pe banca de rezerve, de Mirel Rădoi.

Iosif Rotariu, val de laude pentru Ștefan Baiaram

Acum, Iosif Rotariu a transmis că acesta are toate șansele de a juca la echipa națională, în situația în care își va continua evoluțiile bune la echipa lui Mirel Rădoi.

„Individual, mi-a plăcut foarte mult Ștefan Baiaram. Am știut de foarte mult timp, de când l-am văzut și are niște calități. Acum, trebuie să joace în continuare la fel, să ajungă să joace și la echipa națională. Deocamdată, cred că e cel mai în formă jucător din campionatul intern”, a spus Iosif Rotariu, citat de sport.ro.

Ștefan Baiaram este un produs al academiei celor de la Universitatea Craiova. A fost promovat la echipa mare în 2019, iar, de atunci, a adunat 212 meciuri, 42 de goluri și 17 pase decisive, în tricoul oltenilor.

În momentul de față, Ștefan Baiaram este cotat la suma de 2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

