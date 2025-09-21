Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram? Basarab Panduru a vorbit despre jucătorul lăsat pe bancă din nou de Rădoi - Antena Sport

Basarab Panduru, fostul fotbalist trecut pe la Steaua sau Benfica, a comentat situația în care se alfă Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova. După un start de sezon în care a fost cel mai bun om al oltenilor, jucătorul de bandă a avut statut de rezervă în ultimele două meciuri din campionat, intrând în ambele pe parcurs.

Panduru are două teorii în ceea ce îl privește pe fotbalistul de 22 de ani.

Panduru: “Nu prea are cum să lipsească”

Fostul membru al Generației de Aur este de părere că Mirel Rădoi are un motiv bine întemeiat pentru care l-a lăsat din nou pe bancă pe Baiaram și în meciul cu Oțelul Galați, pierdut de olteni cu 1-0. Eșecul din Moldova a fost primul din acest sezon de Liga 1 pentru alb-albaștri, care își păstrează în continuare poziția de lideri.

Panduru este de părere că situația lui Baiaram este cauzată fie de o situație medicală, fie de modul său de pregătire:

“Cred că nu s-a antrenat cum trebuie sau are ceva probleme medicale. Nu prea are cum să lipsească, el a fost în mare formă, e bun. E meritul lui pentru tot ce a făcut în această perioadă“, a spus fostul jucător, potrivit primasport.ro.