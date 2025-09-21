Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram? Basarab Panduru a vorbit despre jucătorul lăsat pe bancă din nou de Rădoi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram? Basarab Panduru a vorbit despre jucătorul lăsat pe bancă din nou de Rădoi

Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram? Basarab Panduru a vorbit despre jucătorul lăsat pe bancă din nou de Rădoi

Andrei Nicolae Publicat: 21 septembrie 2025, 9:18

Comentarii
Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram? Basarab Panduru a vorbit despre jucătorul lăsat pe bancă din nou de Rădoi

Ștefan Baiaram, în timpul unui meci / Profimedia

Basarab Panduru, fostul fotbalist trecut pe la Steaua sau Benfica, a comentat situația în care se alfă Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova. După un start de sezon în care a fost cel mai bun om al oltenilor, jucătorul de bandă a avut statut de rezervă în ultimele două meciuri din campionat, intrând în ambele pe parcurs.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Panduru are două teorii în ceea ce îl privește pe fotbalistul de 22 de ani.

Panduru: “Nu prea are cum să lipsească”

Fostul membru al Generației de Aur este de părere că Mirel Rădoi are un motiv bine întemeiat pentru care l-a lăsat din nou pe bancă pe Baiaram și în meciul cu Oțelul Galați, pierdut de olteni cu 1-0. Eșecul din Moldova a fost primul din acest sezon de Liga 1 pentru alb-albaștri, care își păstrează în continuare poziția de lideri.

Panduru este de părere că situația lui Baiaram este cauzată fie de o situație medicală, fie de modul său de pregătire:

Cred că nu s-a antrenat cum trebuie sau are ceva probleme medicale. Nu prea are cum să lipsească, el a fost în mare formă, e bun. E meritul lui pentru tot ce a făcut în această perioadă“, a spus fostul jucător, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

În acest sezon, Baiaram a adunat șase goluri în 15 meciuri adunate în toate competițiile, respectiv în Liga 1 și Conference League. În afară de meciul cu Oțelul Galați, în care a intrat în minutul 68, extrema Craiovei a fost rezervă și la duelul cu Farul de etapa trecută, când a fost introdus în teren tot pe final.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Observator
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
Fanatik.ro
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
11:23
Edi Iordănescu, stupefiat după ultimul rezultat al Legiei Varșovia: “Am analizat de 20 de ori”
10:59
Sorin Cârțu a răbufnit după prima înfrângere suferită de Universitatea Craiova: „Trebuia să ne dea penalty!”
10:43
Ruben Amorim nu se “îmbată cu apă rece” după victoria din derby-ul cu Chelsea. Avertisment pentru jucătorii săi
10:40
UPDATEPSV – Ajax LIVE SCORE (15:30). Derby pentru Dennis Man. Ianis Hagi joacă de la 17:00
10:38
Continuă problemele pentru Louis Munteanu la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a dezvăluit ce se întâmplă cu atacantul
10:21
Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, înfrângeri dureroase la Laver Cup. Echipa Europei și-a pierdut avansul
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul