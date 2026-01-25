Iuliu Mureşan: "Cu Pancu ne-a ieşit". Ce spune despre şansele de play-off - Antena Sport

FCSB conducea cu 1-0, iar Iuliu Mureşan recunoşte că nu mai credea că ardelenii pot întoarce scorul. Au urmat patru goluri, iar la capătul partidei ardelenii spun că le-au crescut şansele de play-off cu cele trei puncte câştigate cu FCSB.

“Chiar şi egalul era un rezultat pozitiv. La cum a început partida, în minutul 15 nu mă mai gândeam. Mă bucură că echipa şi-a revenit. Suntem o familie şi se vedem acest lucru. De la patron, angajaţi, antrenor, jucători”, a spus Iuliu Mureşan la digisport.ro.

Iuliu Mureşan crede că venirea lui Pancu la echipă, dar şi transferurile făcute în iarnă au adus liniştea la club. Banii veniţi la club au făcut diferenţa, crede Mureşan, pentru că au adus şi liniştea.

“Cu Pancu ne-a ieşit, a fost inspirată alegerea. Un club sănătos trebuie să se şi întreţină, nu poţi să stai numai cu mâna întinsă la patron. Trebuie să ai rezultate, bani din drepturi tv, dar şi din transferuri. Acum nu mai avem restanţe, suntem cu banii pe zi”, a spus Mureşan.

Oficialul CFR-ului crede că CFR are acum şanse clare de play-off. “Play-off-ul este posibil, acum pare că putem să vorbim despre asta. Titlul nu cred, să nu mergem nici chiar aşa departe. Trebuie să luăm fiecare meci în parte şi să pierdem cât mai puţine puncte. Dacă intrăm în play-off vedem ce urmează”, a mai spus Mureşan.