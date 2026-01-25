"Transfer extraordinar!" Ilie Dumitrescu e convins de lovitura iernii în Liga 1: "Va arăta foarte bine" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu este convins că transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid este extraordinar pentru formaţia din Giuleşti. Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Rapid un contract valabil până în iunie 2027, cu opţiune de prelungire pentru încă un an.
Fostul component al Generaţiei de Aur are încredere în Moruţan şi se aşteaptă ca Rapid să arate foarte bine în formula Petrila – Moruţan – Dobre.
Ilie Dumitrescu e convins că Olimpiu Moruţan o va ajuta pe Rapid
“E un transfer extraordinar pentru Rapid. A avut o contribuție importantă la calificarea la EURO. E un jucător care va ajuta cu siguranță.
Dialogul ăsta cu președintele și cu Gâlcă legat de unde dă cel mai bun randament… Va arăta foarte bine Rapid cu Petrila – Moruțan – Dobre și cine va juca în față. Poți juca și cu Tobias Christensen mai în spate, să bagi un închizător lângă el. Deci, acum chiar au soluții”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.
Olimpiu Moruţan s-a antrenat sâmbătă alături de noii săi colegi şi va fi în lotul lui Rapid pentru meciul de luni seară de la Arad, cu UTA. De asemenea, Costel Gâlcă, antrenorul giuleştenilor, a anunţat că are de gând să îl folosească pe Moruţan în meciul de luni seară.
“E importantă dorința lui de a ajuta echipa pentru a ne atinge obiectivele. Eu nu am vorbit cu el până să vină, domnul Angelescu a vorbit cu el, l-a convins. Am în plan să îl introduc cu UTA, dar depinde de joc, vom vedea. Are nevoie de ritm de joc, de repere, trebuie să recunoaștem că nu a avut multe meciuri. Putem să spunem că va fi 100% după câteva jocuri. Eu cred că e undeva la 70%”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă de sâmbătă.
Rapid se află pe locul 3 în Liga 1, cu 42 de puncte, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo şi la un punct în spatele Universităţii Craiova, echipa de pe locul secund. Giuleştenii şi oltenii nu au jucat încă în etapa cu numărul 22 din Liga 1, în timp ce Dinamo a câştigat meciul de vineri seară de la Sibiu, cu Hermannstadt.
