Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: "Îi urăm mult succes" - Antena Sport

FCSB a luat o decizie în privinţa lui Matyas Laszlo (18 ani). Gruparea bucureşeană a decis să-l readucă la echipă pe mijlocașul central defensiv, care a evoluat până acum sub formă de împrumut la ASA Târgu Mureș.

“Matyas Laszlo revine la FCSB, după împrumutul la echipa noastră! Îi mulțumim jucătorului târgumureșean pentru implicarea și efortul depus în tricoul echipei ASA și îi urăm mult succes în continuare. Privim cu încredere spre o posibilă nouă colaborare în viitor!”, se arată în comunicatul clubului.

El a bifat doar două meciuri pentru ASA Târgu Mureș în acest sezon al Ligii a 2-a.