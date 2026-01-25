Jucătorul pe care Gigi Becali a vrut să-l schimbe din minutul 10: "Eu i-am zis lui Meme. Mi-era frică" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut o dezvăluire halucinantă. A vrut să facă o schimbare cu CFR Cluj chiar din minutul zece al partidei, iar jucătorul vizat era Baba Alhassan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Eu i-am zis lui Meme în minutul 10, ‘băi, hai să-l schimbăm p-ăsta’. Așa i-am zis, că mi-era frică. A pierdut de două ori mingea, a făcut floricele, era să luăm gol. Nu e, mă, fotbalist, Ilie, ce treabă are că n-a fost în ritm? Nu e fotbalist”, a afirmat Gigi Becali, pentru digisport.ro.

În cele din urmă, Alhassan a rămas pe teren până în minutul 72, iar la paută latifundiarul a făcut alte modificări.

Alexandru Pantea a fost înlocuit la pauză de Risto Radunovic. Pantea a avut o parte de vină la ambele goluri. La primul l-a scăpat din marcaj pe Aliev, care a marcat de lângă el. La al doilea, a fost jucătorul care l-a scos din ofsaid pe Korenica.

Nici Toma nu a scăpat de furia patronului. Şi el a fost schimbat tot la pauză. Toma a şutat peste poartă, inexplicabil, la 1-0 pentru FCSB. A surprins şi că a şutat în forţă, deşi poarta era goală. Tânărul jucător al FCSB-ului e unul dintre candidaţii la ratarea sezonului după ce a irosit incredibil această ocazie uriaşă. Jucătorul a fost înlocuit la pauză de Alexandru Stoian.