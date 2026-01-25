Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs LIVE VIDEO (20:30). Cea mai bună echipă din NHL caută să îşi regăsească forma - Antena Sport

Home | NHL | Colorado Avalanche – Toronto Maple Leafs LIVE VIDEO (20:30). Cea mai bună echipă din NHL caută să îşi regăsească forma

Colorado Avalanche – Toronto Maple Leafs LIVE VIDEO (20:30). Cea mai bună echipă din NHL caută să îşi regăsească forma

Publicat: 25 ianuarie 2026, 15:54

Comentarii
Colorado Avalanche – Toronto Maple Leafs LIVE VIDEO (20:30). Cea mai bună echipă din NHL caută să îşi regăsească forma

Auston Matthews şi Nathan MacKinnon / Getty Images

Meciul dintre Colorado Avalanche şi Toronto Maple Leafs va avea loc duminică seară, de la ora 20:30, LIVE în AntenaPLAY. Avs încep un road trip de patru meciuri în Conferinţa de Est, iar prima oprire este Toronto.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Colorado este cea mai bună echipă din acest sezon din NHL, dar ultimele meciuri nu au fost grozave pentru echipa care a cucerit ultima Cupă Stanley în 2022. În ultimele cinci partide a obţinut o singură victorie, pe teren propriu, cu Washington Capitals.

ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI MECIURILE DIN NHL

Colorado Avalanche – Toronto Maple Leafs LIVE VIDEO (20:30)

Nici Toronto Maple Leafs nu traversează un moment prea bun. Formaţia din Canada a pierdut cinci din ultimele şase meciuri, singurul succes din această serie fiind cel de pe 18 ianuarie, de pe terenul lui Winnipeg Jets. De atunci au urmat trei înfrângeri pe teren propriu, cu Minnesota Wild, Detroit Red Wings şi Vegas Golden Knights.

Aceasta va fi a doua întâlnire dintre cele două echipe din acest sezon. Prima a avut loc pe 13 ianuarie, atunci când Toronto a câştigat meciul din Denver, scor 4-3. Cowan, McMann, Matthews şi Nylander au marcat atunci pentru Toronto, în timp ce marcatorii lui Colorado au fost Makar, Nelson şi Necas.

Reclamă
Reclamă

Colorado Avalanche este prima echipă în NHL, cu 77 de puncte după 49 de meciuri, în timp ce Toronto Maple Leafs are 57 de puncte şi este la 5 puncte de locurile de play-off.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Observator
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv
Fanatik.ro
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv
15:49
Denis Alibec, OUT de pe lista LPF! FCSB i-a arătat “ușa din spate” atacantului său
15:12
FotoDenis Drăguș, prima realizare de la revenirea la Gaziantep. Atacantul, assist pentru golul lui Deian Sorescu
15:05
LIVE TEXTPetrolul – Farul 0-1. Dican a profitat de o eroare uriaşă a portarului Krell. Constănţenii o pot egala pe FCSB
14:33
Xabi Alonso a avut prima discuţie cu Liverpool! Răspunsul dat de fostul antrenor de la Real Madrid
14:19
Un fost campion din Premier League, implicat în “cel mai bizar transfer al iernii”. Unde a ajuns să joace
14:06
VIDEOToată lumea pentru play-off! Fanii au venit să dezăpezească terenul de antrenament al echipei din Liga 1
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0. Oltenii au revenit pe primul loc în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia