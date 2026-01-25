Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs LIVE VIDEO (20:30). Cea mai bună echipă din NHL caută să îşi regăsească forma - Antena Sport

Meciul dintre Colorado Avalanche şi Toronto Maple Leafs va avea loc duminică seară, de la ora 20:30, LIVE în AntenaPLAY. Avs încep un road trip de patru meciuri în Conferinţa de Est, iar prima oprire este Toronto.
Colorado este cea mai bună echipă din acest sezon din NHL, dar ultimele meciuri nu au fost grozave pentru echipa care a cucerit ultima Cupă Stanley în 2022. În ultimele cinci partide a obţinut o singură victorie, pe teren propriu, cu Washington Capitals.
Nici Toronto Maple Leafs nu traversează un moment prea bun. Formaţia din Canada a pierdut cinci din ultimele şase meciuri, singurul succes din această serie fiind cel de pe 18 ianuarie, de pe terenul lui Winnipeg Jets. De atunci au urmat trei înfrângeri pe teren propriu, cu Minnesota Wild, Detroit Red Wings şi Vegas Golden Knights.
Aceasta va fi a doua întâlnire dintre cele două echipe din acest sezon. Prima a avut loc pe 13 ianuarie, atunci când Toronto a câştigat meciul din Denver, scor 4-3. Cowan, McMann, Matthews şi Nylander au marcat atunci pentru Toronto, în timp ce marcatorii lui Colorado au fost Makar, Nelson şi Necas.
Colorado Avalanche este prima echipă în NHL, cu 77 de puncte după 49 de meciuri, în timp ce Toronto Maple Leafs are 57 de puncte şi este la 5 puncte de locurile de play-off.
