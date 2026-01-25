Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: "Nu o văd" - Antena Sport

Adrian Porumboiu, fostul arbitru și conducător din fotbalul românesc, a vorbit la jumătatea sezonului din Liga 1 despre lupta la titlu. Fostul finanțator de la FC Vaslui prevede o luptă în doi pentru trofeul mult râvnit între Universitatea Craiova și Dinamo, Rapid fiind exclusă din calcule de către el.

Sezonul 2025/26 din Liga 1 e unul extrem de interesant, ținând cont atât de echipele care se află în vârful clasamentului, cât și de cele care se bat pentru play-off. FCSB și CFR Cluj, campioana și vicecampioana din stagiunea trecută, încă nu sunt între primele șase, în timp ce în Top 3 se află momentan Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid.

Porumboiu vede o luptă între Dinamo și Craiova pentru titlu

După 23 de etape disputate din campionat, Adrian Porumboiu a vorbit despre cea mai interesantă luptă, cea pentru titlu, având prilejul să o laude pe Dinamo și pe Zeljko Kopic pentru sezonul făcut până acum. Alb-roșiii sunt pe locul 2, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.

De altfel, fostul arbitru prevede o luptă pentru trofeu chiar între primele două formații clasate, excluzând-o astfel pe Rapid, care la rândul ei a avut momente în care a ocupat locul de lider al Ligii 1.

“Dinamo are față de echipă campioană. Are o echipă bună și cel mai bun antrenor din campionat. De departe cel mai bun! Am avut și eu mulți antrenori și îmi dau seama. Știe jocul. Joacă bine, domnule! Ce pot să zic?