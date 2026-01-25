„Nu suntem morți”. Daniel Pancu a vorbit despre play-off și a „luat foc”, după FCSB - CFR Cluj: „Suntem desconsiderați” - Antena Sport

Daniel Pancu a avut un discurs dur, după ce CFR Cluj a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1, în etapa a 23-a din Liga 1. Antrenorul clujenilor și-a lăudat jucătorii, deși a recunoscut că roș-albaștrii puteau marca mai multe goluri în prima repriză, înainte ca elevii săi să puncteze.
David Miculescu a deschis scorul în minutul 3, iar Darius Olaru și Mihai Toma au avut ulterior două ratări uriașe. CFR Cluj a întors scorul până la pauză, Aliev și Korenica reușind să marcheze. În repriza a doua, Andrei Cordea și Lorenzo Biliboc au marcat și ei pentru clujeni.
Daniel Pancu, discurs dur după FCSB – CFR Cluj 1-4
Daniel Pancu a recunoscut că se gândește la play-off, însă este conștient că echipa sa va avea o misiune extrem de dificilă. Antrenorul a „luat foc” și s-a revoltat cu privire la programarea partidelor, ținând cont că în februarie, echipele vor avea și ultima etapă a grupelor Cupei României, cât și o etapă intermediară.
Pancu a mai subliniat faptul că CFR Cluj nu e „moartă” și a cerut mai mult respect pentru echipa sa. El a răbufnit cu privire la programarea partidelor cu U Cluj și Rapid, din Liga 1 și Cupa României, mărturisind că rivalii din Ardeal au o zi în plus de odihnă.
„Am trăit momente din astea. O echipă care are două jocuri în câteva zile împotriva unei echipe care are un portar nou, doi fundași noi. Matei Ilie nu a mai jucat, Popa a redebutat la noi. Era clar că vor câștiga toate duelurile la început de meci. Am scăpat, ne-a ajutat Dumnezeu la câteva ocazii mari ale lor. După le-am spus celor de pe bancă, din minutul 30 se schimbă meciul, a revenit încrederea, am început să câștigăm dueluri la mijlocul terenului.
Am profitat de absențe, am revenit în joc. În a doua repriză nu s-a mai pus problema, după golul lui Cordea, foarte puține emoții, câteva parade bune ale lui Popa. Am schimbat așezarea la pauză, vorbisem înainte, dar n-au putut respecta din cauza ritmului. Nu am putut să-l prindem pe Olaru. Neavând ritm, toate probleme s-au reglat când nu i-am mai dat spațiu de manevră. Ratările lui Toma mi s-au părut cele mai mari, se face 2-0, e posibil să se termine 5-0 pentru ei.
Putem să pronunțăm play-off și noi, avem o șansă, cu jumătate de gură. CFR, alături de FCSB, au obținut multe puncte în Europa. Lumea ne consideră morți, nu suntem. Jucăm cel mai important meci al sezonului cu U Cluj, ei joacă sâmbătă. Suntem desconsiderați, suntem foarte nemulțumiți. U Cluj joacă marți acasă (n.r. cu FC Argeș, pe 3 februarie), noi miercuri în deplasare (n.r. cu UTA). CFR nu e moartă, nu e moartă! Vrem să fim respectați. Cu Rapid în Cupă, e care pe care. O zi în plus, în perioada asta, contează enorm. Întâlnim echipe care s-au întărit, trebuie să fim egali cu toții”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro, după FCSB – CFR Cluj 1-4.
