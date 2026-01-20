Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia

Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia

Radu Constantin Publicat: 20 ianuarie 2026, 20:03

Comentarii
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia

Gigi Becali în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Kevin Ciubotaru era dat ca sigur transferat de Gigi Becali la FCSB, dar mutarea nu s-a mai realizat. Chiar dacă jucătorul a lăsat de înţeles că este dispus să vină la FCSB, un acord între fotbalist şi clubul bucureştean nu s-a realizat. Şi asta pentru că pe numele lui au apărut mai multe oferte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jurnaliștii din Italia anunţă că fundașul lui Hermannstadt se poate transfera pentru 450.000 de euro, iar echipe din Spania, Olanda, Belgia şi Italia sunt interesate de el. Sittard, Heerenveen, Go Ahead Eagles, Valladolid sau Celta Vigo ar fi echipele care îl vor pe român.

„Interesul crește pentru Kevin Ciubotaru, un internațional de tineret român născut în 2004, care și-a făcut deja debutul și la naționala de seniori. De mai multe luni se caută un club cu un proiect solid pentru fundașul de bandă de la Hermannstadt. Fotbalistul este dorit de mai multe echipe, din Olanda, Belgia, Spania sau Italia, iar clauza sa de reziliere este de 450.000 de euro.

Până în acest moment, mai multe echipe din țara noastră au încercat să îl achiziționeze, oferind sume mai mici decât clauza, dar au fost refuzate. Situația este diferită în Olanda și Belgia, cluburile interesate având posibilitatea de a închide afacerea până la finalul perioadei de transferuri, plătind integral clauza și asigurându-și astfel unul dintre cei mai buni fundași tineri emergenți. Sittard, Heerenveen și Go Ahead Eagles au avansat cel mai mult în negocieri, iar din Spania, Valladolid și Celta Vigo sunt cele mai active”, au transmis cei de la tuttomercatoweb.com.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Companiile din România unde se fac arme la standarde NATO, cu tehnologie de ultimă generaţie
Observator
Companiile din România unde se fac arme la standarde NATO, cu tehnologie de ultimă generaţie
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu el, pretențiile lui nu sunt exagerat de mari”
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu el, pretențiile lui nu sunt exagerat de mari”
20:47
LIVE SCOREBodo/Glimt – Manchester City se joacă ACUM. Meci de gală și pentru Cristi Chivu. Scor „horror” pentru „cetățeni”
20:42
Ofri Arad, primul interviu la FCSB. Îşi face planuri de Liga Campionilor: “Sper să fiu amuleta norocoasă”
20:40
România – Macedonia de Nord 23-24. “Tricolorii”, învinși în ultima secundă în meciul de adio de la EHF EURO 2026
20:31
Când va avea loc duelul dintre Gabriela Ruse și Ajla Tomljanovic, din turul doi la Australian Open
20:06
Max Verstappen, declarație surprinzătoare privind viitorul sezon din Formula 1: “Nu mă gândesc, nu-mi pasă”
19:52
Pep Guardiola, cheltuieli uriașe pe transferuri în Anglia! Ce record a stabilit antrenorul lui Manchester City
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 4 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 5 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 6 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham