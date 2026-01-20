Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia - Antena Sport

Kevin Ciubotaru era dat ca sigur transferat de Gigi Becali la FCSB, dar mutarea nu s-a mai realizat. Chiar dacă jucătorul a lăsat de înţeles că este dispus să vină la FCSB, un acord între fotbalist şi clubul bucureştean nu s-a realizat. Şi asta pentru că pe numele lui au apărut mai multe oferte.

Jurnaliștii din Italia anunţă că fundașul lui Hermannstadt se poate transfera pentru 450.000 de euro, iar echipe din Spania, Olanda, Belgia şi Italia sunt interesate de el. Sittard, Heerenveen, Go Ahead Eagles, Valladolid sau Celta Vigo ar fi echipele care îl vor pe român.

„Interesul crește pentru Kevin Ciubotaru, un internațional de tineret român născut în 2004, care și-a făcut deja debutul și la naționala de seniori. De mai multe luni se caută un club cu un proiect solid pentru fundașul de bandă de la Hermannstadt. Fotbalistul este dorit de mai multe echipe, din Olanda, Belgia, Spania sau Italia, iar clauza sa de reziliere este de 450.000 de euro.

Până în acest moment, mai multe echipe din țara noastră au încercat să îl achiziționeze, oferind sume mai mici decât clauza, dar au fost refuzate. Situația este diferită în Olanda și Belgia, cluburile interesate având posibilitatea de a închide afacerea până la finalul perioadei de transferuri, plătind integral clauza și asigurându-și astfel unul dintre cei mai buni fundași tineri emergenți. Sittard, Heerenveen și Go Ahead Eagles au avansat cel mai mult în negocieri, iar din Spania, Valladolid și Celta Vigo sunt cele mai active”, au transmis cei de la tuttomercatoweb.com.