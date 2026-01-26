Joao Lameira pleacă de la Oțelul! Unde ajunge fotbalistul dorit de FCSB și Rapid. Cât a costat transferul - Antena Sport

Închide meniul
Joao Lameira pleacă de la Oțelul! Unde ajunge fotbalistul dorit de FCSB și Rapid. Cât a costat transferul

Daniel Işvanca Publicat: 26 ianuarie 2026, 22:56

Joao Lameira / SPORT PICTURES

Oțelul Galați este una dintre revelațiile actualei ediții de Liga 1, fiind implicată în lupta pentru un loc de play-off. Gruparea antrenată de Laszlo Balint a obținut o victorie clară contra celor de la Csikszereda, dar a rămas imediat fără unul dintre cei mai importanți jucători.

Conducerea clubului a ajuns la un acord cu o echipă din Polonia pentru transferul definitiv al căpitanului Joao Lameira, care și-a trimis scouterii și la ultimul joc de campionat, contra ciucanilor.

Joao Lameira, transferat în Polonia

La câteva ore după succesul obținut în fața celor de la Csikszereda, Oțelul Galați a rămas fără căpitan. Potrivit fanatik.ro, conducerea echipei a ajuns la un acord cu polonezii de la Wieczysta Cracovia, formație care evoluează în al doilea eșalon.

Sursa citată menționează că gălățenii au acceptat oferta în valoare de 400.000 de euro și vor primi și 25% dintr-un viitor transfer. Lameira fusese adus în iulie 2025 definitiv de la rușii de la Baltika, după ce evoluase sub formă de împrumut în sezonul precedent.

Cu o cotă de piață de 900.000 de euro, mijlocașul portughez a strâns 79 de meciuri pentru Oțelul, a marcat de cinci ori și a oferit două pase decisive. În Polonia, acesta va fi coechipier iarăși cu Paulinho, fost și el la Oțelul.

