Jordan Gele a spus tot! De ce nu s-a impus la FCSB și ce spune de startul ratat de sezon al roș-albaștrilor - Antena Sport

Jordan Gele a fost una dintre cele mai surprinzătoare mutări făcute de FCSB în ultimii ani. Atacantul care era lider la Unirea Slobozia era transferat de campioana României, ca soluție de rezervă pentru Daniel Bîrligea.

Cumpărat pentru 300.000 de euro, vârful francez nu a rezistat mult, însă și-a trecut în palmares un titlu de campion în Liga 1, alături de Elias Charalambous și coechipierii săi.

Jordan Gele nu e îngrijorat de startul slab de sezon al FCSB-ului

În cele 12 meciuri jucate în tricoul celor de la FCSB, Jordan Gele a reușit să intre în inima suporterilor grupării roș-albastre. Atacantul francez a marcat singurul său gol într-un derby cu Dinamo, dar a oferit și alte două pase decisive.

Ajuns în Qatar după ce și-a reziliat contractul cu formația antrenată de Elias Charalambous, acesta a vorbit despre culisele plecării sale de la campioana din Liga 1. Mai mult decât, Gele a comentat și parcursul echipei din acest sezon.

„(n.r. despre FCSB) Bineînțeles că mă uit în continuare la rezultatele lor și, când pot, le urmăresc meciurile. Încă mai am prieteni acolo. Nu au început așa cum și-ar fi dorit, dar încă mai cred că se pot întoarce. Au calitate, așa că nu mi-e teamă pentru ei.