Jordan Gele a spus tot! De ce nu s-a impus la FCSB și ce spune de startul ratat de sezon al roș-albaștrilor - Antena Sport

Jordan Gele a fost una dintre cele mai surprinzătoare mutări făcute de FCSB în ultimii ani. Atacantul care era lider la Unirea Slobozia era transferat de campioana României, ca soluție de rezervă pentru Daniel Bîrligea.
Cumpărat pentru 300.000 de euro, vârful francez nu a rezistat mult, însă și-a trecut în palmares un titlu de campion în Liga 1, alături de Elias Charalambous și coechipierii săi.
Jordan Gele nu e îngrijorat de startul slab de sezon al FCSB-ului
În cele 12 meciuri jucate în tricoul celor de la FCSB, Jordan Gele a reușit să intre în inima suporterilor grupării roș-albastre. Atacantul francez a marcat singurul său gol într-un derby cu Dinamo, dar a oferit și alte două pase decisive.
Ajuns în Qatar după ce și-a reziliat contractul cu formația antrenată de Elias Charalambous, acesta a vorbit despre culisele plecării sale de la campioana din Liga 1. Mai mult decât, Gele a comentat și parcursul echipei din acest sezon.
„(n.r. despre FCSB) Bineînțeles că mă uit în continuare la rezultatele lor și, când pot, le urmăresc meciurile. Încă mai am prieteni acolo. Nu au început așa cum și-ar fi dorit, dar încă mai cred că se pot întoarce. Au calitate, așa că nu mi-e teamă pentru ei.
Am jucat pentru FCSB timp de 6 luni, am câștigat un titlu. S-au luat decizii în privința mea și le-am respectat. Am dat mereu totul atunci când am intrat pe teren. Asta este mentalitatea mea”.
Jordan Gele: „A trebuit să găsesc un numitor comun cu FCSB”
„În momentul în care am fost acolo, echipa câștiga fiecare meci și a fost mai dificil să mi se dea mai multe șanse, așa că a trebuit să mă concentrez pe ceea ce urma să aduc venind de pe bancă. Și cu minutele pe care le-am primit, nu cred că am făcut-o rău. 346 de minute, un gol, 2 pase decisive, un penalty provocat.
Este adevărat că au fost unele propuneri din România, dar a trebuit să găsesc un numitor comun cu FCSB și a durat ceva timp. Apoi a apărut oportunitatea din străinătate și a fost foarte interesantă. Așa că am luat decizia, împreună cu agentul meu Ousmane Viera, să plecăm în Qatar.
Nu știu ce va fi în viitor, mulți fotbaliști au jucat în România, au plecat și apoi s-au întors, așa că nu știm viitorul. Deci poate da, poate nu. Acum trebuie să dau tot ce pot acolo unde sunt”, a declarat Jordan Gele, potrivit digisport.ro.
