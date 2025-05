Jucători de titlu pentru Mirel Rădoi! Vedetele pentru care Mihai Rotaru e gata să înceapă licitaţia - Antena Sport

Mirel Rădoi a ratat ambele trofee cu Universitatea Craiova în acest sezon, dar nu vrea să îi mai scape titlul în sezonul viitor. Chiar dacă nu s-a terminat acest campionat, antrenorul i-a transmis patronului Mihai Rotaru ce jucători îşi doreşte. Oltenii vor să repatrieze doi jucători care au mai evoluat în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi a spus clar. Pleacă de la Universitatea Craiova dacă nu va câştiga titlul în sezonul viitor.

Jucătorii doriţi de Mirel Rădoi

Mirel Rădoi vrea trei jucători la Universitatea Craiova, din sezonul viitor. Este vorba despre trei nume importante trecute pe lista de transferuri, Alex Crețu, Tudor Băluță și Nikola Stevanovic, conform fanatik.ro. Sursa citată spune că Alexandru Crețu este un jucător pe care Mirel Rădoi îl cunoaște bine, de la echipa națională. Mijlocașul defensiv, care poate evolua și stoper, a jucat la Craiova până în vara anului trecut. Atunci a fost cedat în Arabia Saudită, la Al-Wehda, cu suma de 600.000 de euro.

Pe Tudor Băluță, Universitatea Craiova l-a vrut și în iarnă, dar transferul a fost împiedicat de Slask Wroclaw, clubul polonez care l-a legitimat pe mijlocașul central în vara anului trecut. Oprit în Polonia, Tudor Băluță a jucat, însă, foarte puţin. Astfel, oltenii speră speră să-l poată transfera în vară, deși ”închizătorul” mai are un an de contract cu Slask. Tot un an de contract mai are și Nikola Stevanovic cu actualul său club, Oțelul Galați. Stoperul sârb a ajuns în România în vara anului trecut, din țara natală, de la Napredak.

Oltenii au ratat titlul, dar şi Cupa României în acest sezon. Le-a mai rămas şansa podiumului în Liga 1. Echipa lui Mirel Rădoi mai are două meciuri de disputat. Etapa viitoare evolează pe Arena Naţională, împotriva noii campioane, FCSB. Apoi, în ultima rundă oltenii joacă împotriva celor de la Dinamo, pe propriul teren. În acest moment, Craiova e pe 3, la două puncte în spatele celor de la CFR Cluj.