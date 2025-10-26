Jucătorul care a cucerit 3 titluri cu FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal! - Antena Sport

Cornel Râpă (35 de ani) şi-a anunţat retragerea din fotbal. Ultima echipă la care a evoluat Râpă a fost UTA Arad, de care s-a despărţit la finalul sezonului trecut.
Cornel Râpă a fost de 4 ori campion al României, o dată cu Oţelul, echipă la care a crescut, şi de 3 ori cu FCSB. Primul titlu l-a luat cu gălăţenii, în sezonul 2010 – 2011. Transferat mai apoi la FCSB, Cornel Râpă a câştigat campionatul cu formaţia patronată de Gigi Becali în sezoanele 2012-2013, 2013-2014 şi 2014-2015.
Cornel Râpă s-a retras din fotbal
„Da, m-am hotărât să iau decizia asta (n.r: să se retragă). Nu a fost ușor, dar în același timp e o decizie firească pentru mine. Nu am avut nici foarte multe variante, așa că am decis să-mi închei cariera.
Am ajuns de comun acord cu soția să fim cât mai aproape de acasă. Variantele care erau nu s-au concretizat și am decis să mă retrag.
Sunt mândru de parcursul meu. Am avut momente extraordinare, începând cu câștigarea campionatului la Galați. E cel mai frumos lucru când câștigi campionatul cu echipa la care ți-ai făcut junioratul, la care ai copilărit.
Apoi am avut o experiență senzațională la FCSB, unde m-am călit ca om. Nu mai eram copilul ăla al casei, ca la Galați, acolo unde lumea te ținea în brațe. La FCSB nimeni nu avea răbdare, ceea ce pentru un fotbalist contează. Când mergi în străinătate nu cred că îi pasă cuiva dacă ai dormit bine, totul e în sarcina ta.
În Polonia m-am simțit special, pentru că era prima mea ieșire din țară. Nu știam limba, oameni reci, acolo m-am simțit total diferit. Presiunea pusă de fani la FCSB e incredibilă. Nu există meci să joci cu jumătate de măsură. Ei văd doar performanța și nu mai contează altceva”, a declarat Cornel Râpă pentru digisport.ro.
Cea mai ridicată cotă a lui Cornel Râpă a fost de 1.4 milioane de euro, atinsă în aprilie 2012. Gigi Becali îl transfera pe Râpă la FCSB pe 21 ianuarie 2013, plătindu-i Oţelului numai 100.000 de euro pentru fotbalistul care era cotat atunci la 1 milion de euro. De la FCSB Cornel Râpă a plecat în Polonia, la Pogon Szczecin, echipă care l-a transferat ca jucător liber de contract. Ulterior Râpă s-a transferat tot în Polonia, la Cracovia. După despărţirea de Cracovia s-a întors în ţară, la UTA, echipă pentru care a evoluat în sezonul 2024 – 2025.
Cornel Râpă a îmbrăcat de 6 ori tricoul naţionalei mari a României şi de 10 ori tricoul naţionalei U21.
