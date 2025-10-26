Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul care a cucerit 3 titluri cu FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul care a cucerit 3 titluri cu FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal!

Jucătorul care a cucerit 3 titluri cu FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal!

Bogdan Stănescu Publicat: 26 octombrie 2025, 13:04

Comentarii
Jucătorul care a cucerit 3 titluri cu FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal!

Cornel Râpă, în perioada în care juca pentru FCSB / Sport Pictures

Cornel Râpă (35 de ani) şi-a anunţat retragerea din fotbal. Ultima echipă la care a evoluat Râpă a fost UTA Arad, de care s-a despărţit la finalul sezonului trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cornel Râpă a fost de 4 ori campion al României, o dată cu Oţelul, echipă la care a crescut, şi de 3 ori cu FCSB. Primul titlu l-a luat cu gălăţenii, în sezonul 2010 – 2011. Transferat mai apoi la FCSB, Cornel Râpă a câştigat campionatul cu formaţia patronată de Gigi Becali în sezoanele 2012-2013, 2013-2014 şi 2014-2015.

Cornel Râpă s-a retras din fotbal

Da, m-am hotărât să iau decizia asta (n.r: să se retragă). Nu a fost ușor, dar în același timp e o decizie firească pentru mine. Nu am avut nici foarte multe variante, așa că am decis să-mi închei cariera.

Am ajuns de comun acord cu soția să fim cât mai aproape de acasă. Variantele care erau nu s-au concretizat și am decis să mă retrag.

Sunt mândru de parcursul meu. Am avut momente extraordinare, începând cu câștigarea campionatului la Galați. E cel mai frumos lucru când câștigi campionatul cu echipa la care ți-ai făcut junioratul, la care ai copilărit.

Reclamă
Reclamă

Apoi am avut o experiență senzațională la FCSB, unde m-am călit ca om. Nu mai eram copilul ăla al casei, ca la Galați, acolo unde lumea te ținea în brațe. La FCSB nimeni nu avea răbdare, ceea ce pentru un fotbalist contează. Când mergi în străinătate nu cred că îi pasă cuiva dacă ai dormit bine, totul e în sarcina ta.

În Polonia m-am simțit special, pentru că era prima mea ieșire din țară. Nu știam limba, oameni reci, acolo m-am simțit total diferit. Presiunea pusă de fani la FCSB e incredibilă. Nu există meci să joci cu jumătate de măsură. Ei văd doar performanța și nu mai contează altceva”, a declarat Cornel Râpă pentru digisport.ro.

Cea mai ridicată cotă a lui Cornel Râpă a fost de 1.4 milioane de euro, atinsă în aprilie 2012. Gigi Becali îl transfera pe Râpă la FCSB pe 21 ianuarie 2013, plătindu-i Oţelului numai 100.000 de euro pentru fotbalistul care era cotat atunci la 1 milion de euro. De la FCSB Cornel Râpă a plecat în Polonia, la Pogon Szczecin, echipă care l-a transferat ca jucător liber de contract. Ulterior Râpă s-a transferat tot în Polonia, la Cracovia. După despărţirea de Cracovia s-a întors în ţară, la UTA, echipă pentru care a evoluat în sezonul 2024 – 2025.

Un fermier din Dolj a dat lovitura cu o plantă aparent banală. Doru vinde cu 50 lei kilogramulUn fermier din Dolj a dat lovitura cu o plantă aparent banală. Doru vinde cu 50 lei kilogramul
Reclamă

Cornel Râpă a îmbrăcat de 6 ori tricoul naţionalei mari a României şi de 10 ori tricoul naţionalei U21.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Observator
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
17:30
LIVE TEXTReal Madrid – Barcelona 0-0. Primul El Clasico al sezonului se joacă acum
17:15
“Ce se întâmplă cu Baiaram?”. Răspunsul dat pe loc de Mirel Rădoi, după Metaloglobus – Universitatea Craiova
17:08
„Au o problemă”. Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova: „Nu putem să facem față presiunii”
16:52
Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități”
16:52
VIDEOHaos pe străzile din Madrid înainte de El Clasico. Cor de huiduieli la sosirea Barcelonei pe „Bernabeu”
16:37
Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 NEWS ALERTSabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene