Jucătorul care a cucerit 3 titluri cu FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal! - Antena Sport

Cornel Râpă (35 de ani) şi-a anunţat retragerea din fotbal. Ultima echipă la care a evoluat Râpă a fost UTA Arad, de care s-a despărţit la finalul sezonului trecut.

Cornel Râpă a fost de 4 ori campion al României, o dată cu Oţelul, echipă la care a crescut, şi de 3 ori cu FCSB. Primul titlu l-a luat cu gălăţenii, în sezonul 2010 – 2011. Transferat mai apoi la FCSB, Cornel Râpă a câştigat campionatul cu formaţia patronată de Gigi Becali în sezoanele 2012-2013, 2013-2014 şi 2014-2015.

Cornel Râpă s-a retras din fotbal

„Da, m-am hotărât să iau decizia asta (n.r: să se retragă). Nu a fost ușor, dar în același timp e o decizie firească pentru mine. Nu am avut nici foarte multe variante, așa că am decis să-mi închei cariera.

Am ajuns de comun acord cu soția să fim cât mai aproape de acasă. Variantele care erau nu s-au concretizat și am decis să mă retrag.

Sunt mândru de parcursul meu. Am avut momente extraordinare, începând cu câștigarea campionatului la Galați. E cel mai frumos lucru când câștigi campionatul cu echipa la care ți-ai făcut junioratul, la care ai copilărit.