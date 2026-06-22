Jucătorul de la FCSB, rivalul lui Leo Messi? Anunţul lui Gigi Becali: “Are ofertă”

FCSB continuă să fie activă pe piaţa transferurilor, iar după ce l-a cedat pe Darius Olaru, la Union SG, pentru 3 milioane de euro, ar putea să renunţe şi la un alt fotbalist important din stagiunea trecută.

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Pe adresa fostei campioane a României a venit o propunere de transfer, de la o echipă din campionatul Statelor Unite, însă momentan formaţia bucureşteană nu a oferit un răspuns concret..

Ofertă din MLS pentru Mihai Lixandru

Patronul de la FCSB anunţă că există o ofertă sosită pentru Mihai Lixandru, jucător despre care a spus că îl evaluează la 500.000 de euro în urmă cu câteva săptămâni.

„Nu îmi doresc plecări. La mine știți de 25 de ani, dar oricând, oricine este de vânzare, l-am vândut pe Olaru. Nu e niciun jucător care este ținut. Nu vreau să fiu ipocrit. Ne-am folosit de el și ne-a ajutat, iei în calcul în asta. Când pleacă un jucător, să fiu eu mulțumit, nu jucătorul. Prima dată, eu trebuie să fiu mulțumit.

Eu cred că toți așa gândesc. El și-a făcut datoria față de FCSB. Am dat pe el 250.000 de euro, am luat milioane de euro cu el din calificări și acum mai iau 3 milioane. Mihai Lixandru are ofertă în America, dar nu știu dacă pleacă. MLS”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.