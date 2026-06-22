Jucătorul de la FCSB, rivalul lui Leo Messi? Anunţul lui Gigi Becali: “Are ofertă”

FCSB continuă să fie activă pe piaţa transferurilor, iar după ce l-a cedat pe Darius Olaru, la Union SG, pentru 3 milioane de euro, ar putea să renunţe şi la un alt fotbalist important din stagiunea trecută.
Pe adresa fostei campioane a României a venit o propunere de transfer, de la o echipă din campionatul Statelor Unite, însă momentan formaţia bucureşteană nu a oferit un răspuns concret..
Ofertă din MLS pentru Mihai Lixandru
Patronul de la FCSB anunţă că există o ofertă sosită pentru Mihai Lixandru, jucător despre care a spus că îl evaluează la 500.000 de euro în urmă cu câteva săptămâni.
„Nu îmi doresc plecări. La mine știți de 25 de ani, dar oricând, oricine este de vânzare, l-am vândut pe Olaru. Nu e niciun jucător care este ținut. Nu vreau să fiu ipocrit. Ne-am folosit de el și ne-a ajutat, iei în calcul în asta. Când pleacă un jucător, să fiu eu mulțumit, nu jucătorul. Prima dată, eu trebuie să fiu mulțumit.
Eu cred că toți așa gândesc. El și-a făcut datoria față de FCSB. Am dat pe el 250.000 de euro, am luat milioane de euro cu el din calificări și acum mai iau 3 milioane. Mihai Lixandru are ofertă în America, dar nu știu dacă pleacă. MLS”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.
Mihai Lixandru ar putea să fie rival cu Leo Messi şi Louis Munteanu
În campionatul din SUA evoluează mai mulţi jucători aflaţi la final de carieră, precum Leo Messi sau Luis Suarez, care sunt la Inter Miami, dar şi fotbalişti care sunt dornici de afirmare, precum Louis Munteanu, transferat la începutul anului de DC United.
Atacantul român a fost luat de formaţia americană de la CFR Cluj în schimbul a 7 milioane de dolari şi ultimele prestaţii au fost la un nivel ridicat, având deja mai multe goluri pentru trupa din Washington.
- Turcii au luat decizia finală în cazul selecţionerului Montella, după eliminarea ruşinoasă de la Mondial
- Ofertă de 170.000.000 de euro pentru starul Barcelonei!
- Manchester City are antrenor! „Cetățenii” au bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola. Contract pe trei ani
- Gigi Becali, detalii de ultim moment despre transferurile lui Denis Drăguş şi Florinel Coman: “El e mai aproape”
- Ronny Labonne nu se teme de presiunea lui Gigi Becali, după transferul la FCSB: “La fosta echipă, patron era Mbappe”