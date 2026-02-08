Jucătorul elogiat de Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului l-a criticat: "Ăsta este el" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a elogiat pe un jucător pe care l-a criticat în ultima vreme. Patronul FCSB-ului a avut doar cuvinte de laudă pentru Daniel Bîrligea (25 de ani), care a reuşit o “dublă” cu Oţelul.
Becali i-a lăudat şi pe Florin Tănase, care a marcat un gol şi a reuşit 3 assist-uri. Şi pe Olaru patronul FCSB-ului l-a remarcat. Olaru a înscris ultimul gol, din pasa lui Tănase.
Gigi Becali consideră că Bîrligea a fost omul meciului cu Oţelul: “Cine dă 2 goluri, ăla e”
“Impresia mea, asta este echipa mea. Dacă joacă așa, bineînțeles că mai vin și Cisotti și Graovac, nu ne poate învinge nimeni în România. Cu Bîrligea, Tănase, Olaru, în forma în care au fost astăzi, nu ne învinge nimeni. Bîrligea, ăsta este el. După ce l-am certat, și-a dat seama.
Asta a fost de fapt intenția mea, eu am spus, să joace ce joacă la echipa națională. Asta a jucat. Să joace ce joacă în cupele europene, așa joacă.
(n.r. Cine e omul meciului? E între Tănase şi Bîrligea) Bîrligea. Cine dă 2 goluri, ăla e. E lupta lui, faptul că a jucat el așa se datorează jocului nostru. Eu l-aș numi pe Bîrligea”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
Oţelul – FCSB 1-4
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Liga 1.
Bucureştenii au început în ofensivă la Galaţi şi, după ocaziile lui Bîrligea, din minutul 2 şi Pantea, minutul 20, a căzut şi primul gol, dar marcat de Oţelul. Zhelev a înscris pentru gazde, în minutul 25, deschizând scorul şi dând speranţe tribunei. Însă oaspeţii au egalat în minutul 31, când Tănase i-a pasat excelent lui Bîrligea, iar acesta a marcat. Tănase a fost din nou servant pentru Bîrligea, în minutul 43 şi FCSB a intrat cu avantaj de un gol la pauză. Gazdele au rămas în zece din minutul 54, după eliminarea lui Zivulic pentru un fault la Bîrligea, iar elevii lui Charalambous nu au ratat momentul. Florin Tănase a pasat din nou decisiv, de data aceasta pentru Olaru, în minutul 66, pentru ca decarul roş-albaştrilor să reuşească să înscrie în minutul 79 ultimul gol al partidei.
Oţelul – FCSB s-a încheiat 1-4 şi bucureştenii sunt pe locul 8, cu 40 de puncte, la doar două puncte de ultimul loc de play-off. Oţelul e a zecea, cu 37 de puncte.
- 4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali
- “Dureros, prea aspru” Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB!
- “De departe cel mai bun din România” Jucătorul ridicat în slăvi de Elias Charalambous după Oţelul – FCSB 1-4!
- “A funcţionat pedeapsa patronului?” Răspunsul lui Bîrligea după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1!
- “Sunt nebuni!” Gigi Becali cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi! L-a pus la zid şi pe Pancu: “Ce ţară, băi?”