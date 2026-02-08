Jucătorul elogiat de Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului l-a criticat: "Ăsta este el" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a elogiat pe un jucător pe care l-a criticat în ultima vreme. Patronul FCSB-ului a avut doar cuvinte de laudă pentru Daniel Bîrligea (25 de ani), care a reuşit o “dublă” cu Oţelul.

Becali i-a lăudat şi pe Florin Tănase, care a marcat un gol şi a reuşit 3 assist-uri. Şi pe Olaru patronul FCSB-ului l-a remarcat. Olaru a înscris ultimul gol, din pasa lui Tănase.

Gigi Becali consideră că Bîrligea a fost omul meciului cu Oţelul: “Cine dă 2 goluri, ăla e”

“Impresia mea, asta este echipa mea. Dacă joacă așa, bineînțeles că mai vin și Cisotti și Graovac, nu ne poate învinge nimeni în România. Cu Bîrligea, Tănase, Olaru, în forma în care au fost astăzi, nu ne învinge nimeni. Bîrligea, ăsta este el. După ce l-am certat, și-a dat seama.

Asta a fost de fapt intenția mea, eu am spus, să joace ce joacă la echipa națională. Asta a jucat. Să joace ce joacă în cupele europene, așa joacă.

(n.r. Cine e omul meciului? E între Tănase şi Bîrligea) Bîrligea. Cine dă 2 goluri, ăla e. E lupta lui, faptul că a jucat el așa se datorează jocului nostru. Eu l-aș numi pe Bîrligea”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.