Jucătorul FCSB-ului schimbă echipa! Unde va evolua până la sfârşitul sezonului - Antena Sport

Jucătorii FCSB-ului, printre care şi Vlăsceanu, la un antrenament

Laurenţiu Vlăsceanu (20 de ani), jucător care a fost împrumutat în acest sezon la UTA, va evolua până în vară la Unirea Slobozia. FCSB l-a mai împrumutat pe Vlăsceanu la Unirea Slobozia şi în sezoanele 2023-2024 şi 2024-2025.

Laurenţiu Vlăsceanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 150.000 de euro.

Potrivit gsp.ro, în condiţiile în care Vlăsceanu a evoluat foarte puţin la UTA, FCSB a decis să îi schimbe destinaţia jucătorului său.

Vlăsceanu nu a jucat decât în 4 meciuri în acest sezon pentru UTA, nereuşind niciun gol şi niciun assist. În sezonul 2023-2024, Vlăsceanu a promovat în Liga 1 cu Unirea Slobozia. A înscris 5 goluri în 29 de partide. Ulterior, în sezonul 2024-2025, în care Unirea Slobozia a reuşit să se menţină în prima ligă, Vlăsceanu a evoluat tot la formaţia ilfoveană.

Sezonul trecut, pentru ilfoveni, a evoluat în 22 de meciuri, marcând un gol şi reuşind un assist. Exista varianta ca Vlăsceanu să rămână în acest sezon în lotul FCSB-ului, dar Gigi Becali a decis, în cele din urmă, să îl împrumute la UTA. Acum Vlăsceanu va reveni la formaţia unde a avut evoluţii apreciate.