Rapid - Csikszereda 4-1. Giuleștenii au defilat în fața formației nou promovate - Antena Sport

Pauză pe stadionul Giulești!

Min. 38: GOL CSIKSZEREDA! Eppel reduce din diferență din penalty.

Min. 27: GOL RAPID! După o acțiune excelentă de contraatac, Alex Dobre duce scorul la 2-0 pentru Rapid.

Min. 18: O nouă ocazie de gol pentru gazde! Claudiu Petrila încearcă poarta din marginea careului, șutează la colțul scurt, însă mingea este respinsă de Pap.

Min. 17: Șansă mare de 2-0 pentru giuleșteni! Dobre primește o minge în fața porții, dar fotbalistul nu reușește să reia balonul în plasă.

Min. 10: GOL RAPID! Grameni deschide scorul pentru liderul din Liga 1!

Min. 1: Start de meci pe Giulești!

Rapid : Aioani – Manea, Bolgado, Kramer, Bădescu – Hromada, Grameni, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila. Rezerve : Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, R. Pop. Micovschi, Baroan, Jambor. Antrenor : Costel Gâlcă

Csikszereda: Pap – Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Csuros – Anderson, Jebari, Bodo – Eppel. Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Andrezlym Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely. Antrenor: Robert Ilyeș

După succesul cu scorul de 2-0 din tur, Rapid București vrea să repete victoria de la Miercurea Ciuc, în jocul care deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1.

Gruparea antrenată de Costel Gâlcă vine în urma unui eșec dureros suferit în Gruia, împotriva celor de la CFR Cluj. În același timp, giuleștenii au trei victorii la rând pe teren propriu.

Ciucanii au câștigat în ultima etapă de campionat, scor 2-1 cu Unirea Slobozia, dar sunt în continuare în zona roșie a clasamentului, cu un total de 16 puncte în 17 jocuri.