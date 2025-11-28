Rapid - Csikszereda 4-1. Giuleștenii au defilat în fața formației nou promovate - Antena Sport

Rapid București și Csikszereda au deschis etapa cu numărul 18 din Liga, iar gruparea antrenată de Costel Gâlcă a obținut un succes categoric, scor 4-1.
Dacă în prima repriză ciucanii au reușit cumva să mențină o urmă de mister, în partea secundă, experiența giuleștenilor și-a spus cuvântul, aceștia reușind să marcheze alte două goluri.
Rapid – Csikszereda 4-1
Final de meci!
Min. 87: GOL RAPID! Manea înscrie și el pentru giuleșteni.
Min. 82: GOL RAPID! Claudiu Petrila marchează pentru echipa lui Gâlcă.
Min. 71: Încă o șansă de gol pentru giuleșteni! Petrila trage de la distanță și mingea este scoasă superb de Pap.
Min. 69: Ocazie mare de gol pentru Rapid! Koljic îl ia pe Pap la țintă din doar câțiva metri.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză pe stadionul Giulești!
Min. 38: GOL CSIKSZEREDA! Eppel reduce din diferență din penalty.
Min. 27: GOL RAPID! După o acțiune excelentă de contraatac, Alex Dobre duce scorul la 2-0 pentru Rapid.
Min. 18: O nouă ocazie de gol pentru gazde! Claudiu Petrila încearcă poarta din marginea careului, șutează la colțul scurt, însă mingea este respinsă de Pap.
Min. 17: Șansă mare de 2-0 pentru giuleșteni! Dobre primește o minge în fața porții, dar fotbalistul nu reușește să reia balonul în plasă.
Min. 10: GOL RAPID! Grameni deschide scorul pentru liderul din Liga 1!
Min. 1: Start de meci pe Giulești!
- Rapid: Aioani – Manea, Bolgado, Kramer, Bădescu – Hromada, Grameni, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila. Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, R. Pop. Micovschi, Baroan, Jambor. Antrenor: Costel Gâlcă
- Csikszereda: Pap – Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Csuros – Anderson, Jebari, Bodo – Eppel. Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Andrezlym Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely. Antrenor: Robert Ilyeș
După succesul cu scorul de 2-0 din tur, Rapid București vrea să repete victoria de la Miercurea Ciuc, în jocul care deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1.
Gruparea antrenată de Costel Gâlcă vine în urma unui eșec dureros suferit în Gruia, împotriva celor de la CFR Cluj. În același timp, giuleștenii au trei victorii la rând pe teren propriu.
Ciucanii au câștigat în ultima etapă de campionat, scor 2-1 cu Unirea Slobozia, dar sunt în continuare în zona roșie a clasamentului, cu un total de 16 puncte în 17 jocuri.
