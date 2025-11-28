Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid - Csikszereda 4-1. Giuleștenii au defilat în fața formației nou promovate - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid – Csikszereda 4-1. Giuleștenii au defilat în fața formației nou promovate

Rapid – Csikszereda 4-1. Giuleștenii au defilat în fața formației nou promovate

Daniel Işvanca Publicat: 28 noiembrie 2025, 22:27

Comentarii
Rapid – Csikszereda 4-1. Giuleștenii au defilat în fața formației nou promovate

Rapid - Csikszereda / SPORT PICTURES

Rapid București și Csikszereda au deschis etapa cu numărul 18 din Liga, iar gruparea antrenată de Costel Gâlcă a obținut un succes categoric, scor 4-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă în prima repriză ciucanii au reușit cumva să mențină o urmă de mister, în partea secundă, experiența giuleștenilor și-a spus cuvântul, aceștia reușind să marcheze alte două goluri.

Rapid – Csikszereda 4-1

Final de meci! 

Min. 87: GOL RAPID! Manea înscrie și el pentru giuleșteni.

Min. 82: GOL RAPID! Claudiu Petrila marchează pentru echipa lui Gâlcă.

Reclamă
Reclamă

Min. 71: Încă o șansă de gol pentru giuleșteni! Petrila trage de la distanță și mingea este scoasă superb de Pap.

Min. 69: Ocazie mare de gol pentru Rapid! Koljic îl ia pe Pap la țintă din doar câțiva metri.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munteCiclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Reclamă

Pauză pe stadionul Giulești! 

Min. 38: GOL CSIKSZEREDA! Eppel reduce din diferență din penalty.

Min. 27: GOL RAPID! După o acțiune excelentă de contraatac, Alex Dobre duce scorul la 2-0 pentru Rapid.

Min. 18: O nouă ocazie de gol pentru gazde! Claudiu Petrila încearcă poarta din marginea careului, șutează la colțul scurt, însă mingea este respinsă de Pap.

Min. 17: Șansă mare de 2-0 pentru giuleșteni! Dobre primește o minge în fața porții, dar fotbalistul nu reușește să reia balonul în plasă.

Min. 10: GOL RAPID! Grameni deschide scorul pentru liderul din Liga 1!

Min. 1: Start de meci pe Giulești!

  • Rapid: Aioani – Manea, Bolgado, Kramer, Bădescu – Hromada, Grameni, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila. Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, R. Pop. Micovschi, Baroan, Jambor. Antrenor: Costel Gâlcă
  • Csikszereda: Pap – Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Csuros – Anderson, Jebari, Bodo – Eppel. Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Andrezlym Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely. Antrenor: Robert Ilyeș

După succesul cu scorul de 2-0 din tur, Rapid București vrea să repete victoria de la Miercurea Ciuc, în jocul care deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1.

Gruparea antrenată de Costel Gâlcă vine în urma unui eșec dureros suferit în Gruia, împotriva celor de la CFR Cluj. În același timp, giuleștenii au trei victorii la rând pe teren propriu.

Ciucanii au câștigat în ultima etapă de campionat, scor 2-1 cu Unirea Slobozia, dar sunt în continuare în zona roșie a clasamentului, cu un total de 16 puncte în 17 jocuri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Observator
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Ucrainenii au înnebunit după ce au văzut decizia luată de românul Marius Vizer vizavi de Rusia!
Fanatik.ro
Ucrainenii au înnebunit după ce au văzut decizia luată de românul Marius Vizer vizavi de Rusia!
23:17
Claudiu Petrila a explicat de ce a bombănit când a fost schimbat de Gâlcă în meciul cu CFR Cluj!
23:15
Costel Gâlcă a anunţat schimbări în echipa Rapidului după ce giuleştenii s-au distanţat în fruntea Ligii 1
22:58
Marian Aioani, mesaj pentru conducerea Rapidului după ce a devenit primul portar cu assist al sezonului!
22:56
Robert Ilyeș a răbufnit, după Rapid – Csikszereda 4-1: „Asta impactează imaginea clubului”
22:45
Meci de Cupă cu 17 cartonaşe roşii! Partida s-a încheiat cu o bătaie generală şi cu oameni la spital
22:27
Nicolae Stanciu la Rapid? Anunț de ultim moment din Italia. Ce se întâmplă cu jucătorul român
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 6 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând