Florin Bratu, prezentat oficial la noua sa echipă! Cu cine a semnat tehnicianul român

Așa cum Antena Sport a anunțat în exclusivitate, Florin Bratu și-a găsit rapid echipă după ce a retrogradat cu Metaloglobus București în liga a doua.
Tehnicianul român a bătut palma cu albanezii de la FK Partizani Tirana și a fost deja prezentat oficial în cursul zilei de luni, când a făcut cunoștință și cu jucătorii săi.
Florin Bratu, prezentat oficial la Partizani Tirana
Florin Bratu și-a găsit echipă după despărțirea de Metaloglobus și a semnat oficial cu albanezii de la FK Partizani Tirana. Tehnicianul român a făcut și cunoștință cu jucătorii în prima sa zi la formația din capitala Albaniei.
a fi a doua aventură în străinătate pentru român, după Karmiotissa FC. Partizani a încheiat sezonul trecut pe locul al cincilea, la doar un punct distanță de poziția ce le-ar fi garantat prezența în cupele europene.
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