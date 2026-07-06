Salariul pe care îl va încasa Radu Drăgușin la Fiorentina! Italienii au dat toate detaliile

Radu Drăgușin își ia ”adio” de la Premier League, după ce Tottenham Hotspur a ajuns la un acord cu Fiorentina pentru împrumutul stoperului român, ce conține și o clauză de cumpărare definitivă.
Fotbalistul în vârstă de 24 de ani va reveni în Serie A, acolo unde s-a făcut remarcat în tricoul celor de la Genoa. Italienii au aflat cu ce salariu l-a convins formația „viola” pe Drăgușin.
Ce salariu va încasa Radu Drăgușin la Fiorentina
Fiorentina a programat vizita medicală pentru Radu Drăgușin în cursul zilei de miercuri, după ce formația din Serie A a ajuns la un acord cu englezii de la Tottenham Hotspur.
Presa din Italia a aflat deja și cu ce salariu a fost convins stoperul român. Potrivit celor de la Firenze Viola, fotbalistul va încasa un salariu de 2,8 milioane de euro pe an.
Fundașul român a fost cel care și-a exprimat dorința de a părăsi Tottenham și de a se alătura formației din Florența, având ocazia de a bifa mai multe meciuri în Italia.
- Cristi Chivu, aproape să-l transfere pe înlocuitorul lui Denzel Dumfries. Jucătorul a spus “DA”
- Tun financiar pentru Dan Şucu! Acordul cu gigantul european îi aduce aproape 20 de milioane de euro!
- Transfer istoric în Serie A, direct de la Campionatul Mondial. Jucătorul care va deveni rivalul lui Cristi Chivu
- OFICIAL | 3 nume mari pleacă de la Interul lui Cristi Chivu! Au cucerit 19 trofee în tricoul nerazzurrilor
- Cristi Chivu vrea să transfere de la noua echipă a lui Darius Olaru. Inter are concurență pentru semnătura sa