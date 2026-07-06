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Salariul pe care îl va încasa Radu Drăgușin la Fiorentina! Italienii au dat toate detaliile

Daniel Işvanca Publicat: 6 iulie 2026, 16:38

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Salariul pe care îl va încasa Radu Drăgușin la Fiorentina! Italienii au dat toate detaliile

Radu Drăgușin / Profimedia

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Radu Drăgușin își ia ”adio” de la Premier League, după ce Tottenham Hotspur a ajuns la un acord cu Fiorentina pentru împrumutul stoperului român, ce conține și o clauză de cumpărare definitivă.

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Fotbalistul în vârstă de 24 de ani va reveni în Serie A, acolo unde s-a făcut remarcat în tricoul celor de la Genoa. Italienii au aflat cu ce salariu l-a convins formația „viola” pe Drăgușin.

Ce salariu va încasa Radu Drăgușin la Fiorentina

Fiorentina a programat vizita medicală pentru Radu Drăgușin în cursul zilei de miercuri, după ce formația din Serie A a ajuns la un acord cu englezii de la Tottenham Hotspur.

Presa din Italia a aflat deja și cu ce salariu a fost convins stoperul român. Potrivit celor de la Firenze Viola, fotbalistul va încasa un salariu de 2,8 milioane de euro pe an.

Fundașul român a fost cel care și-a exprimat dorința de a părăsi Tottenham și de a se alătura formației din Florența, având ocazia de a bifa mai multe meciuri în Italia.

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