OFICIAL | Fostul star al Braziliei a semnat cu AS Monaco

Unul dintre jucătorii importanţi din era Diego Simeone la Atletico tocmai a semnat un contract important pentru a deveni antrenorul celor de la AS Monaco, formaţie de top din campioanatul Franţei.

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Brazilianul Filipe Luis, în vârstă de 40 de ani şi liber de contract, a fost numit antrenor al echipei AS Monaco până în iunie 2028, a anunţat luni clubul din Principat, care l-a demis pe belgianul Sebastien Pocognoli pe 1 iunie, informează AFP.

Filipe Luis a semnat cu AS Monaco

La clubul brazilian Flamengo până pe 3 martie, dată la care a fost demis din cauza unor neînţelegeri cu preşedintele şi a rezultatelor slabe (locul 11 în campionat), Filipe Luis câştigase anterior Cupa Braziliei 2024, Supercupa Braziliei 2025, Campeonato Carioca 2025, Campionatul Braziliei 2025 şi, cel mai important, Copa Libertadores 2025, înregistrând un bilanţ de 62 de victorii, 21 de egaluri şi 16 înfrângeri de-a lungul a două sezoane.

Fost jucător de înalt nivel care a evoluat pentru Atletico Madrid, cu care a câştigat campionatul Spaniei, Cupa Spaniei şi de două ori Europa League, ajungând totodată în finala Ligii Campionilor, precum şi pentru Chelsea, cu care a cucerit campionatul Angliei, Filipe Luis a câştigat Copa America în 2019 şi Cupa Confederaţiilor în 2013 cu naţionala Braziliei, pentru care a bifat 44 de selecţii.

Prima aventură a lui Filipe Luis în Europa

În Principat, Filipe Luis va fi la prima sa experienţă ca antrenor în Europa. El va fi însoţit de antrenorul secund Ivan Palanco şi de preparatorul fizic Diogo Linhares, ambii colaborând anterior cu el la Flamengo, notează agerpres.