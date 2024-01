Laurenţiu Reghecampf, revenire spectaculoasă la FCSB? Răspunsul direct dat de Mihai Stoica - Antena Sport

Reclamă

Reghecampf a câştigat patru trofee în cele două perioade pe care le-a petrecut la FCSB. Reghe şi-a trecut în cont două titluri în Liga 1, o Cupă a Ligii şi o Supercupă a României.

Totuşi, nici Laurenţiu Reghemcapf nu a scăpat de stilul lui Gigi Becali, care începuse deja să facă schimbările la FCSB, prin intermediul telefonului mobil. Detalii au fost oferite şi de Florin Gardoş.

Dezvăluirile lui Florin Gardoş despre relaţia Reghecampf – Becali

Gardoş a fost antrenat de Laurenţiu Reghecampf la FCSB în perioada 2012 – 2014 şi a dezvăluit un episod şocant cu Gigi Becali în prim plan. Gardoş a recunoscut că şi el a fost „victima” schimbărilor tactice făcute de patronul FCSB.

„E foarte urât să fii schimbat în prima repriză, chiar și la pauză. În meciul cu Stuttgart, am fost schimbat la pauză. M-am simțit oribil. Era Reghe antrenor, nu mi-a zis nimic. Am avut o revelație la un moment dat, la un meci la Vaslui. N-am prins lotul și m-a afectat destul de tare. Am stat în tribună și am nimerit în lojă cu domnul Becali. Eu nu credeam în poveștile cu schimbările pe atunci, eram tinerel.

Am avut un șoc când am văzut că suna să spună «Bagă-l pe ăla, scoate-l pe ăla». Atunci am zis «Mai are rost să fiu supărat dacă nu intru?». Nu m-am gândit să plec, echipa mergea bine, mai aveam contract. Domnul Becali vorbea la telefon cu cineva, nu știu cu cine. Zicea «Ce să fac, ce zici, pe cine să schimb?». Apoi a zis «Schimbă-l pe Nikolic». Vorbea cu cineva înainte de schimbare, apoi dădea mesaj pe bancă. Reghecampf era antrenor”, a spus Florin Gardoş la fanatik.ro, cu un an în urmă.

