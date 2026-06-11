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Raphinha are încredere în Vinicius, înainte de Cupa Mondială 2026: “Poate aduce acasă trofeul”

Alex Masgras Publicat: 11 iunie 2026, 9:39

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Raphinha are încredere în Vinicius, înainte de Cupa Mondială 2026: Poate aduce acasă trofeul

Raphinha şi Vinicius, în timpul unui antrenament / Profimedia

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Brazilia este pregătită de Cupa Mondială 2026, acolo unde speră să obţină al şaselea titlu mondial. Înaintea turneului organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic, Raphinha a vorbit despre atmosfera din cadrul echipei lui Carlo Ancelotti.

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Brazilia, cu cinci titluri mondiale în palmares, nu a mai câştigat trofeul din 2002, de la ediţia organizată de Japonia şi Coreea de Sud. Mai mult, de atunci, Selecao a trecut de sferturile de finală o singură dată, iar rezultatul a fost dezastruos. A pierdut semifinala de la Belo Horizonte în faţa Germaniei, în celebrul meci câştigat de nemţi cu 7-1.

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Raphinha crede că el şi Vinicius pot face diferenţa pentru Brazilia la Cupa Mondială 2026

Chiar dacă Neymar este în lot, vedeta braziliană are probleme de sănătate. Nici forma acestuia din ultima perioadă nu este cea mai bună, aşa că toţi ochii se îndreaptă către Raphinha şi Vinicius, vedetele de la Barcelona şi Real Madrid.

Rivali în La Liga, cei doi speră să aducă bucurie vara aceasta conaţionalilor lor, iar Raphinha este convins că Vinicius poate străluci la Cupa Mondială şi poate face diferenţa. Căpitanul Barcelonei s-a inclus şi el în această listă.

De asemenea, Raphinha a dezvăluit şi că echipa lui Carlo Ancelotti a lucrat foarte mult în această perioadă faza defensivă:

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“Vini este tânăr, dar datorită experienţei sale şi a performanţelor sale, el poate rezolva de unul singur un meci la Cupa Mondială şi poate aduce al şaselea trofeu. Aici mă includ şi pe mine.

Am ajuns aici pregătiţi. Am antrenat foarte mult faza defensivă. Dacă ne apărăm bine, avem şanse mari să câştigăm. Această competiţie este scurtă, ai puţin timp la dispoziţie să te organizezi. Încercăm să ne adaptăm şi să fim la cel mai bun nivel pentru a nu face greşeli”, a declarat Raphinha, citat de goal.com.

Meciurile Braziliei din faza grupelor de la Cupa Mondială 2026

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  • Brazilia – Maroc (01:00, 14 iunie, Grupa C, New York/New Jersey Stadium)
  • Brazilia – Haiti (03:30, 20 iunie, Grupa C, Philadelphia Stadium)
  • Scoţia – Brazilia (01:00, 25 iunie, Grupa C, Miami Stadium)
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