Două reveniri importante la FCSB, pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Anunţul lui Mihai Stoica - Antena Sport

Mihai Stoica a anunţat două reveniri importante la FCSB, pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a transmis că Juri Cisotti şi Daniel Graovac vor fi apţi pentru duelul “de foc” din Bănie.
Ambii jucători ai roş-albaştrilor s-au refăcut, după accidentările suferite în partida cu Botoşani, din urmă cu două etape.
Mihai Stoica a transmis că în ciuda revenirilor lui Juri Cisotti şi Daniel Graovac, FCSB se confruntă cu alte probleme, la fel cum se întâmplă şi în cazul Universităţii Craiova, care nu se va putea baza pe suspendatul Ştefan Baiaram.
MM a oferit declaraţii şi despre Matei Popa, dând de înţeles că tânărul portar îşi va păstra postul de titular şi pentru derby-ul cu Universitatea Craiova.
“Avem probleme, dar ambele echipe au probleme, iar pentru noi presiunea este gigantică. Pentru Universitata Craiova poate e mai important să ne arunce pe noi din play-off decât să câştige meciul ăsta, că lupta în trei e foarte echilibrată. O victorie a noastră ne oferă şanse mari de a accede în play-off şi ne aduce şi în lupta pentru titlu. Suntem la 10 puncte de Craiova şi ar fi şapte, adică 3 jumătate. Da. Şi noi avem meciuri cu Metaloglobus, la Arad, un meci complicat, şi cu U Cluj, dar putem câştiga tot până la sfârşit, doar că meciul de mâine e foarte complicat.
Şi Cisotti, şi Graovac sunt bine, dar nu toţi sunt bine. Matei Popa n-a avut nicio vină la niciun gol (n.r. – la meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova). Dacă el e vinovat sau are parte din vină, atunci ce facem cu ceilalţi jucători? Nici măcar 1% nu are vină, nu avea cum să vadă mingea, că Dawa era pe traiectorie şi a lăsat capul joc, iar mingea a intrat în poartă. La al doilea a scăpta unul la unul, Creţu a alunecat, Florin Ştefan a scăpat unul la unul. Poarta e foarte mare, el e înalt, s-a deschis foarte bine acolo. Nu are vină la niciun gol primit până acum, nici măcar la Galaţi“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
FCSB şi Universitatea Craiova se vor duela duminică, de la ora 20:00, la trei zile după confruntarea din grupele Cupei României. Partida de joi s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, campioana fiind eliminată din competiţie.
