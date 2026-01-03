Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Loți Bölöni, anunţ surpriză. Ar vrea să antreneze pe Dinamo: "De ce nu?!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Loți Bölöni, anunţ surpriză. Ar vrea să antreneze pe Dinamo: “De ce nu?!”

Loți Bölöni, anunţ surpriză. Ar vrea să antreneze pe Dinamo: “De ce nu?!”

Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 13:57

Comentarii
Loți Bölöni, anunţ surpriză. Ar vrea să antreneze pe Dinamo: De ce nu?!

Ladislau Boloni / Profimedia

FCSB sau Rapid s-au luptat ani la rând să-l pună antrenor pe Loți Bölöni, dar tehnicianul face un anunţ surprizător. Echipa cu care ar vrea să semneze şi să joace în competiţii europene este Dinamo!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Eu, Loți Bölöni, dacă mă întorc acasă, vreau să fac ceva deosebit. Acest lucru deosebit ar însemna o poziționare de cupe europene, și acolo aș vrea ceva mai interesant decât o simplă prezență”, a fost declaraţia antrenorului pentru iamsport.ro.

Întrebat dacă ar antrena Dinano, Loți Bölöni a răspun fără ezitare: “De ce nu?! Am auzit din astea că ai fost dinamovist, că ai fost stelist. Ce treabă are una cu alta?”.

A negociat în trecut şi cu FCSB

FCSB a fost în tratative cu Ladislau Boloni pentru a prelua echipa. Cel care a purtat tratativele a fost Meme Stoica. Chiar Boloni povesteşte ce s-a întâmplat. Negocierile cu Meme au avut loc cu mulţi ani în urmă.

„Nu știu cât de serios a putut să fie apelul lui Stoica, de la FCSB. M-a sunat odată, dar, cum să spun?, deja era Gigi Becali, cu care știți că nu am neapărat un contact pozitiv. Totuși, pe mine asta nu m-ar deranja, ca să pot să lucrez, mi-aș fi creat anumite condiții, indiferent ce se întâmplă în tribună sau pe telefoane, eu aș fi putut să lucrez cu treburile astea, în asemenea condiții.

Reclamă
Reclamă

În acea perioadă Stoica m-a sunat, echipa încă se numea Steaua, era demult. Marca încă nu se pierduse, de fapt nici nu știu cui aparține, dar nu are importanță. Răspunsul trebuia să îl dau, tipic românesc, poimâine. Iar eu, ca să mă duc la Steaua (n.r. FCSB), ar fi trebuit să mă asigur din mai multe locuri, ca să fie clar ce se întâmplă acolo, când vin sau când trebuie să plec. Cred că eram în țările arabe. Nu-mi amintesc exact”, a spus Ladislau Boloni pentru iAM SPORT.

Ce s-a întâmplat de nu a mai ajuns la FCSB? Ladislau Boloni spune că a făcut un “gest urât” faţă de Meme Stoica, iar Gigi Becali a ales în final alt antrenor.

„Eu am făcut odată o greșeală urâtă față de MM Stoica, i-am cerut scuze pentru treaba asta. De atunci nu avem relații deosebite, dar respect reciproc. A fost înaintea acestui lucru. După aceea eu nu am mai primit niciun telefon. Mi se vorbea de Craiova… (n.r. – dacă MM Stoica a mai sunat să întrebe dacă s-a mai gândit) Păi, nu am ajuns până acolo, pentru că a treia zi deja era anunțat noul antrenor. Iar eu, ardelean fiind, am mestecat bine vinul, nu doream să am probleme. Aud că e greu să lucrezi cu Gigi Becali. Nici cu mine nu e ușor!”, a fost dezvăluirea lui Boloni.

Vreme rea până luni seară: Ninsori, polei, viscol, zăpadă până la 15 cm în Transilvania și MaramureșVreme rea până luni seară: Ninsori, polei, viscol, zăpadă până la 15 cm în Transilvania și Maramureș
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Observator
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv
Fanatik.ro
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv
13:18
A decis să plece de la Rapid cu destinaţia Italia! Primul nume care părăseşte echipa
13:11
Decizia luată de starul dorit cu insistenţă de Cristi Chivu la Inter!
12:44
Salariul pe care Marius Şumudică îl va avea în Arabia Saudită
12:35
Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal de la Brisbane! Românca a revenit de la 0-1 la seturi
12:20
Fost campion cu CFR, transferat de FC Voluntari
11:51
Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic”
Vezi toate știrile
1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1! 5 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 6 Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea
Citește și
Cele mai citite
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia luiCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui