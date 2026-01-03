Loți Bölöni, anunţ surpriză. Ar vrea să antreneze pe Dinamo: "De ce nu?!" - Antena Sport

FCSB sau Rapid s-au luptat ani la rând să-l pună antrenor pe Loți Bölöni, dar tehnicianul face un anunţ surprizător. Echipa cu care ar vrea să semneze şi să joace în competiţii europene este Dinamo!
“Eu, Loți Bölöni, dacă mă întorc acasă, vreau să fac ceva deosebit. Acest lucru deosebit ar însemna o poziționare de cupe europene, și acolo aș vrea ceva mai interesant decât o simplă prezență”, a fost declaraţia antrenorului pentru iamsport.ro.
Întrebat dacă ar antrena Dinano, Loți Bölöni a răspun fără ezitare: “De ce nu?! Am auzit din astea că ai fost dinamovist, că ai fost stelist. Ce treabă are una cu alta?”.
A negociat în trecut şi cu FCSB
FCSB a fost în tratative cu Ladislau Boloni pentru a prelua echipa. Cel care a purtat tratativele a fost Meme Stoica. Chiar Boloni povesteşte ce s-a întâmplat. Negocierile cu Meme au avut loc cu mulţi ani în urmă.
„Nu știu cât de serios a putut să fie apelul lui Stoica, de la FCSB. M-a sunat odată, dar, cum să spun?, deja era Gigi Becali, cu care știți că nu am neapărat un contact pozitiv. Totuși, pe mine asta nu m-ar deranja, ca să pot să lucrez, mi-aș fi creat anumite condiții, indiferent ce se întâmplă în tribună sau pe telefoane, eu aș fi putut să lucrez cu treburile astea, în asemenea condiții.
În acea perioadă Stoica m-a sunat, echipa încă se numea Steaua, era demult. Marca încă nu se pierduse, de fapt nici nu știu cui aparține, dar nu are importanță. Răspunsul trebuia să îl dau, tipic românesc, poimâine. Iar eu, ca să mă duc la Steaua (n.r. FCSB), ar fi trebuit să mă asigur din mai multe locuri, ca să fie clar ce se întâmplă acolo, când vin sau când trebuie să plec. Cred că eram în țările arabe. Nu-mi amintesc exact”, a spus Ladislau Boloni pentru iAM SPORT.
Ce s-a întâmplat de nu a mai ajuns la FCSB? Ladislau Boloni spune că a făcut un “gest urât” faţă de Meme Stoica, iar Gigi Becali a ales în final alt antrenor.
„Eu am făcut odată o greșeală urâtă față de MM Stoica, i-am cerut scuze pentru treaba asta. De atunci nu avem relații deosebite, dar respect reciproc. A fost înaintea acestui lucru. După aceea eu nu am mai primit niciun telefon. Mi se vorbea de Craiova… (n.r. – dacă MM Stoica a mai sunat să întrebe dacă s-a mai gândit) Păi, nu am ajuns până acolo, pentru că a treia zi deja era anunțat noul antrenor. Iar eu, ardelean fiind, am mestecat bine vinul, nu doream să am probleme. Aud că e greu să lucrezi cu Gigi Becali. Nici cu mine nu e ușor!”, a fost dezvăluirea lui Boloni.
