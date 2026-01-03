Loți Bölöni, anunţ surpriză. Ar vrea să antreneze pe Dinamo: "De ce nu?!" - Antena Sport

FCSB sau Rapid s-au luptat ani la rând să-l pună antrenor pe Loți Bölöni, dar tehnicianul face un anunţ surprizător. Echipa cu care ar vrea să semneze şi să joace în competiţii europene este Dinamo!

“Eu, Loți Bölöni, dacă mă întorc acasă, vreau să fac ceva deosebit. Acest lucru deosebit ar însemna o poziționare de cupe europene, și acolo aș vrea ceva mai interesant decât o simplă prezență”, a fost declaraţia antrenorului pentru iamsport.ro.

Întrebat dacă ar antrena Dinano, Loți Bölöni a răspun fără ezitare: “De ce nu?! Am auzit din astea că ai fost dinamovist, că ai fost stelist. Ce treabă are una cu alta?”.

A negociat în trecut şi cu FCSB

FCSB a fost în tratative cu Ladislau Boloni pentru a prelua echipa. Cel care a purtat tratativele a fost Meme Stoica. Chiar Boloni povesteşte ce s-a întâmplat. Negocierile cu Meme au avut loc cu mulţi ani în urmă.

„Nu știu cât de serios a putut să fie apelul lui Stoica, de la FCSB. M-a sunat odată, dar, cum să spun?, deja era Gigi Becali, cu care știți că nu am neapărat un contact pozitiv. Totuși, pe mine asta nu m-ar deranja, ca să pot să lucrez, mi-aș fi creat anumite condiții, indiferent ce se întâmplă în tribună sau pe telefoane, eu aș fi putut să lucrez cu treburile astea, în asemenea condiții.