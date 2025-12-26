Louis Munteanu, surprins în tricoul FCSB! Cum s-a ajuns la aşa ceva? Gigi Becali forţează transferul - Antena Sport

Louis Munteanu s-a fotografiat în tricoul FCSB-ului. Atacantul de la CFR Cluj a purtat tricoul rivalei în vacanța de sărbători pe care și-a petrecut-o la Vaslui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment fotbalistic, unde echipa locală, ASC Ivacec, a disputat un meci cu echipa formată din jucătorii originari din Vaslui.

Louis Munteanu s-a fotografiat în tricoul FCSB-ului

La evenimentul care se desfășoară în fiecare an, Louis Munteanu a ales să poarte tricoul FCSB-ului. El apare așa în fotografiile postate pe Facebook de organizatorii evenimentului.

„La fel ca în anii precedenți, familia Munteanu dă curs invitației noastre la mișcare și ne onorează cu prezența. Le dorim mult succes lui Louis și Rareș Munteanu, iar lui Ovidiu Perianu recuperare ușoară și să revină cât mai repede pe teren”, au notat organizatorii meciului din Vaslui, alături de fotografiile de la eveniment.

Pe lângă Louis Munteanu, la evenimentul din Vaslui au mai participat și Andrei Borza și Marian Aioani (Rapid), Ovidiu Perianu (CFR Cluj), cât și Rareș Munteanu, fratele atacantului de la CFR Cluj, care evoluează la Ceahlăul Piatra Neamț, în Liga a 2-a.