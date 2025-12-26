Louis Munteanu, surprins în tricoul FCSB! Cum s-a ajuns la aşa ceva? Gigi Becali forţează transferul - Antena Sport

Închide meniul
Louis Munteanu, surprins în tricoul FCSB! Cum s-a ajuns la aşa ceva? Gigi Becali forţează transferul

Viviana Moraru Publicat: 26 decembrie 2025, 14:24

Louis Munteanu s-a fotografiat în tricoul FCSB-ului în vacanța de sărbători/ Facebook ASC Ivacec Vaslui

Louis Munteanu s-a fotografiat în tricoul FCSB-ului. Atacantul de la CFR Cluj a purtat tricoul rivalei în vacanța de sărbători pe care și-a petrecut-o la Vaslui.  

Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment fotbalistic, unde echipa locală, ASC Ivacec, a disputat un meci cu echipa formată din jucătorii originari din Vaslui. 

La evenimentul care se desfășoară în fiecare an, Louis Munteanu a ales să poarte tricoul FCSB-ului. El apare așa în fotografiile postate pe Facebook de organizatorii evenimentului.  

„La fel ca în anii precedenți, familia Munteanu dă curs invitației noastre la mișcare și ne onorează cu prezența. Le dorim mult succes lui Louis și Rareș Munteanu, iar lui Ovidiu Perianu recuperare ușoară și să revină cât mai repede pe teren”, au notat organizatorii meciului din Vaslui, alături de fotografiile de la eveniment.  

Pe lângă Louis Munteanu, la evenimentul din Vaslui au mai participat și Andrei Borza și Marian Aioani (Rapid), Ovidiu Perianu (CFR Cluj), cât și Rareș Munteanu, fratele atacantului de la CFR Cluj, care evoluează la Ceahlăul Piatra Neamț, în Liga a 2-a. 

Prin faptul că a ales să poarte tricoul FCSB-ului la evenimentul sportiv la care a participat, Louis Munteanu i-ar putea transmite un mesaj lui Gigi Becali. Atacantul a fost aproape de un transfer la formația roș-albastră în acest sezon, însă salariul cerut patronului campioanei a fost mult prea mare, de 60.000 de euro, astfel că mutarea a intrat în impas. 

Totodată, gestul poate fi considerat și o „aroganță” la adresa lui Neluțu Varga. Louis Munteanu și-a exprimat nemulțumirea, în acest sezon, pentru faptul că nu a prins transferul mult dorit în vară. La momentul respectiv, patronul de la CFR Cluj a cerut suma de 18 milioane de euro în schimbul lui. 

