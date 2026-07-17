Fază incredibilă! Un penalty rar a decis echipa calificată! S-a lăsat cu un scandal uriaş, cu Poliţia implicată: „Inacceptabil”

O fază extrem de rară s-a petrecut în prelungirile meciului retur dintre Hamrun Spartans (Malta) şi Runavik (Insulele Feroe). După 1-1 în tur, scorul era tot 1-1 în meciul retur, până la faza incredibilă.

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În minutul 90+1, un atacant al oaspeţilor a trimis o minge în careu. Gazdele au crezut că balonul a ieşit în out de poartă, dar centralul nu a fluierat nimic. Un coleg i-a pasat mingea căpitanului gazdelor, Emerson, iar acesta a pus mâna pe minge pentru a repune din 6 metri. Centralul a fluierat imediat lovitură de la 11 metri.

O fază uluitoare a decis echipa calificată din duelul Hamrun Spartans – Runavik, din turul 1 preliminar al Conference League

Aron Knudsen a transformat penalty-ul în minutul 90+4, după mai multe minute de proteste ale gazdelor. Avea să fie golul care a decis calificarea.

După fluierul de final, jucătorii gazdelor au înconjurat brigada de arbitri. A fost nevoie de intervenţia Poliţiei, care a escortat brigada de arbitri în afara terenului. Fanii lui Hamrun Spartans protestau şi ei vehement în tribune.

Marcel Bonnici, directorul executiv al clubului Hamrun Spartans, a criticat în termeni extrem de duri arbitrajul de la acest meci, pe care l-a descris ca fiind „inacceptabil”.