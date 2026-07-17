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Fază incredibilă! Un penalty rar a decis echipa calificată! S-a lăsat cu un scandal uriaş, cu Poliţia implicată: „Inacceptabil”

Bogdan Stănescu Publicat: 17 iulie 2026, 17:00

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Fază incredibilă! Un penalty rar a decis echipa calificată! S-a lăsat cu un scandal uriaş, cu Poliţia implicată: „Inacceptabil

Proteste vehemente ale lui Hamrun Spartans, după faza incredibilă / Profimedia Images

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O fază extrem de rară s-a petrecut în prelungirile meciului retur dintre Hamrun Spartans (Malta) şi Runavik (Insulele Feroe). După 1-1 în tur, scorul era tot 1-1 în meciul retur, până la faza incredibilă.

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În minutul 90+1, un atacant al oaspeţilor a trimis o minge în careu. Gazdele au crezut că balonul a ieşit în out de poartă, dar centralul nu a fluierat nimic. Un coleg i-a pasat mingea căpitanului gazdelor, Emerson, iar acesta a pus mâna pe minge pentru a repune din 6 metri. Centralul a fluierat imediat lovitură de la 11 metri.

O fază uluitoare a decis echipa calificată din duelul Hamrun Spartans – Runavik, din turul 1 preliminar al Conference League

Aron Knudsen a transformat penalty-ul în minutul 90+4, după mai multe minute de proteste ale gazdelor. Avea să fie golul care a decis calificarea.

După fluierul de final, jucătorii gazdelor au înconjurat brigada de arbitri. A fost nevoie de intervenţia Poliţiei, care a escortat brigada de arbitri în afara terenului. Fanii lui Hamrun Spartans protestau şi ei vehement în tribune.

Marcel Bonnici, directorul executiv al clubului Hamrun Spartans, a criticat în termeni extrem de duri arbitrajul de la acest meci, pe care l-a descris ca fiind „inacceptabil”.

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Este inacceptabil. La acest nivel, te aștepți la un arbitraj de calitate. Dar nu este în regulă să ai un puști în componența brigăzii de arbitri. Este incredibil ca mingea să iasă clar din joc, iar arbitrul asistent să nu ridice fanionul.

Dacă am fi ajuns în prelungiri, eram convins că am fi putut câștiga. Însă sunt extrem de dezamăgit să văd echipa eliminată în acest mod. Nivelul arbitrajului din acest meci a fost foarte scăzut”, a declarat Marcel Bonnici după partidă, potrivit sport.timesofmalta.com.

 

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