Nu intră cu FC Argeș! Ce se întâmplă cu ultimul jucător transferat la FCSB

Chiar dacă fanii se așteptau să-l vadă la lucru, Eddy Gnahore nu va evolua în partida din această seară, cu FC Argeș.

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Motivul? Fotbalistul în vârstă de 32 de ani încă nu a fost inclus pe lista oficială publicată de Liga Profesionistă de Fotbal pentru acest debut de sezon. Ronny Labonne își poate face debutul, dacă antrenorul se ba baza pe el.

Totodată, la conferința de presă premergătoare jocului, Eddy Gnahore a anunțat că încă nu este pregătit pentru a susține efortul unui meci în Liga 1.

„Sunt puțin în urmă cu pregătirea fizică, pentru că nu am participat la cantonament. Nu foarte mult, dar sunt în urmă. Nu am făcut pregătirea și nu am jucat în meciurile amicale. Sper să revin cât mai repede la 100%. FCSB este o echipă foarte bună”, a spus Eddy Gnahore înaintea disputei cu FC Argeș.