“Clar e un avantaj”. Ianis Hagi “a dat cărțile pe față” despre colaborarea cu tatăl său la națională

Ianis Hagi a participat alături de colegii săi de la națională la o acțiune în cantonamentul de la Mogoșoaia, iar fotbalistul lui Alanyaspor a acordat câteva declarații jurnaliștilor prezenți la fața locului. După cum era de așteptat, cele mai multe întrebări pentru mijlocașul de 27 de ani s-au legat de colaborarea cu tatăl său, Gică Hagi, în vestiarul României, odată cu revenirea “Regelui” la cârma “tricolorilor”.
România se pregătește pentru primele meciuri cu Gică Hagi selecționer, iar jucătorii convocați pun la punct ultimele detalii înainte de a face deplasarea în Georgia pentru debutul “Regelui”. Duminică seara, “tricolorii” s-au întrunit la Mogoșoaia pentru un antrenament, dar și pentru o acțiune care le-a permis copiilor să vină și să ia autografe de la ei.
- Georgia – România e în direct marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Ianis Hagi, cu gândul la campania pentru EURO 2028
La baza de cantonament a naționalei s-a aflat în mod evident și Ianis Hagi, care a discutat despre cum se simte să fie din nou la echipa națională, dar și despre campania de calificare la EURO 2028 care urmează.
“E deosebit să fiu prezent mereu la echipa națională, știu cât de mult au suferit când am fost accidentat. Încerc să profit de fiecare acțiune, fie că vorbim de meciuri amicale sau oficiale, dar în același timp sunt responsabil și conștient că de acum începe drumul pentru Campionatul European.
Avem șase, șapte luni în care putem pregătim campania de calificare pentru Campionatul European și să încercăm să asimilăm cât mai multe informații din partea staff-ului tehnic și să le aplicăm“, a spus Ianis.
Ce a spus Ianis Hagi despre colaborarea cu Gică Hagi
Ianis a vorbit ulterior și despre revenirea tatălui său la națională după 25 de ani, punctând de ce consideră că este un avantaj să îl aibă alături de el pe marele Gică Hagi. Mijlocașul lui Alanyaspor s-a referit la faptul că a mai colaborat cu tatăl său, care știe ce cerințe să îi impună și în același timp îl înțelege.
“Eu m-am simțit foarte bine cu tata și cu staff-ul lui, am avut succes împreună, am câștigat două trofee în România. Mă simt bine, asta clar că este un avantaj: când antrenorul te înțelege, știe ce să ceară de la tine, însă acum e clar. Nivelul este mult mai mare, așteptările sunt mult mai mari, suntem conștienți de chestia asta, eu sunt conștient de chestia asta.
La orice campanie lumea se așteaptă să te califici și tu trebuie să faci chestia asta. E o competiție națională și responsabilitatea este imensă, apoi, strict vizavi de staff și de selcționer, cerințele sunt diferite față de ce a fost înainte, nu zic că e mai bine sau mai rău.
Își dorește foarte multe lucruri (n.r. Gică Hagi), important e că avem același interes, acela de a califica România la Campionatul European și cum am spus-o la conferința de presă, trebuie să abordăm fiecare meci la victorie. Asta e datoria mea și ca unul dintre căpitani să conștientizăm grupul că la echipa națională trebuie să câștigi meciurile, nu doar să intri să îți faci prezență.
(n.r. Cum a fost prima senzație când a aflat că vine Gică Hagi) Normal că m-am simțit bucuros, ținând cont că am avut succes alături de el“.
- Au refuzat România, însă Gică Hagi insistă. Jucătorii pe care “Regele” îi vrea sub tricolor
- Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”
- Gică Hagi a luat decizia! Jucătorii convocați la naționala României după barajul Dinamo – FCSB
- Doi jucători, OUT de la meciurile naționalei cu Georgia și Țara Galilor! Au părăsit deja cantonamentul naționalei
- Denis Drăguş ştie ce se va schimba la naţională, după venirea lui Gică Hagi: “Se vede diferenţa”