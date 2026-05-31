Home | Fotbal | Echipa naţională | “Clar e un avantaj”. Ianis Hagi “a dat cărțile pe față” despre colaborarea cu tatăl său la națională

“Clar e un avantaj”. Ianis Hagi “a dat cărțile pe față” despre colaborarea cu tatăl său la națională

Andrei Nicolae Publicat: 31 mai 2026, 19:41

Comentarii
Clar e un avantaj. Ianis Hagi a dat cărțile pe față despre colaborarea cu tatăl său la națională

Ianis și Gică Hagi, cu trofeul Cupei României / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ianis Hagi a participat alături de colegii săi de la națională la o acțiune în cantonamentul de la Mogoșoaia, iar fotbalistul lui Alanyaspor a acordat câteva declarații jurnaliștilor prezenți la fața locului. După cum era de așteptat, cele mai multe întrebări pentru mijlocașul de 27 de ani s-au legat de colaborarea cu tatăl său, Gică Hagi, în vestiarul României, odată cu revenirea “Regelui” la cârma “tricolorilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România se pregătește pentru primele meciuri cu Gică Hagi selecționer, iar jucătorii convocați pun la punct ultimele detalii înainte de a face deplasarea în Georgia pentru debutul “Regelui”. Duminică seara, “tricolorii” s-au întrunit la Mogoșoaia pentru un antrenament, dar și pentru o acțiune care le-a permis copiilor să vină și să ia autografe de la ei.

  • Georgia – România e în direct marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Ianis Hagi, cu gândul la campania pentru EURO 2028

La baza de cantonament a naționalei s-a aflat în mod evident și Ianis Hagi, care a discutat despre cum se simte să fie din nou la echipa națională, dar și despre campania de calificare la EURO 2028 care urmează.

E deosebit să fiu prezent mereu la echipa națională, știu cât de mult au suferit când am fost accidentat. Încerc să profit de fiecare acțiune, fie că vorbim de meciuri amicale sau oficiale, dar în același timp sunt responsabil și conștient că de acum începe drumul pentru Campionatul European.

Avem șase, șapte luni în care putem pregătim campania de calificare pentru Campionatul European și să încercăm să asimilăm cât mai multe informații din partea staff-ului tehnic și să le aplicăm“, a spus Ianis.

Reclamă
Reclamă

Ce a spus Ianis Hagi despre colaborarea cu Gică Hagi

Ianis a vorbit ulterior și despre revenirea tatălui său la națională după 25 de ani, punctând de ce consideră că este un avantaj să îl aibă alături de el pe marele Gică Hagi. Mijlocașul lui Alanyaspor s-a referit la faptul că a mai colaborat cu tatăl său, care știe ce cerințe să îi impună și în același timp îl înțelege.

Eu m-am simțit foarte bine cu tata și cu staff-ul lui, am avut succes împreună, am câștigat două trofee în România. Mă simt bine, asta clar că este un avantaj: când antrenorul te înțelege, știe ce să ceară de la tine, însă acum e clar. Nivelul este mult mai mare, așteptările sunt mult mai mari, suntem conștienți de chestia asta, eu sunt conștient de chestia asta.

La orice campanie lumea se așteaptă să te califici și tu trebuie să faci chestia asta. E o competiție națională și responsabilitatea este imensă, apoi, strict vizavi de staff și de selcționer, cerințele sunt diferite față de ce a fost înainte, nu zic că e mai bine sau mai rău.

Performanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvarePerformanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvare
Reclamă

Își dorește foarte multe lucruri (n.r. Gică Hagi), important e că avem același interes, acela de a califica România la Campionatul European și cum am spus-o la conferința de presă, trebuie să abordăm fiecare meci la victorie. Asta e datoria mea și ca unul dintre căpitani să conștientizăm grupul că la echipa națională trebuie să câștigi meciurile, nu doar să intri să îți faci prezență.

(n.r. Cum a fost prima senzație când a aflat că vine Gică Hagi) Normal că m-am simțit bucuros, ținând cont că am avut succes alături de el“.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Observator
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
Fanatik.ro
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
23:15

Farul – Chindia 1-1 (4-2 d.l.d.d.). Constănţenii rămân în Liga 1 cu mari emoţii
23:00

“Ați accepta o ofertă de la FCSB?”. Răzvan Lucescu a dat răspunsul: “Singurul lucru pe care îl pot spune”
22:28

Istorie în sfertul Soranei Cîrstea de la Roland Garros! De 35 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva
22:04

Sute de mii de oameni la parada de titlu a lui Arsenal. Fanii “tunarilor” au uitat de finala UCL
21:56

O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer
21:55

Capul Verde, rezultat uimitor înaintea startului Cupei Mondiale! Cu Joao Paulo în teren, a umilit Serbia!
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 3 „A semnat deja”. Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Și Gigi Becali l-a ofertat 4 „Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal 5 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 6 „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo