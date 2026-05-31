“Clar e un avantaj”. Ianis Hagi “a dat cărțile pe față” despre colaborarea cu tatăl său la națională

Ianis Hagi a participat alături de colegii săi de la națională la o acțiune în cantonamentul de la Mogoșoaia, iar fotbalistul lui Alanyaspor a acordat câteva declarații jurnaliștilor prezenți la fața locului. După cum era de așteptat, cele mai multe întrebări pentru mijlocașul de 27 de ani s-au legat de colaborarea cu tatăl său, Gică Hagi, în vestiarul României, odată cu revenirea “Regelui” la cârma “tricolorilor”.

România se pregătește pentru primele meciuri cu Gică Hagi selecționer, iar jucătorii convocați pun la punct ultimele detalii înainte de a face deplasarea în Georgia pentru debutul “Regelui”. Duminică seara, “tricolorii” s-au întrunit la Mogoșoaia pentru un antrenament, dar și pentru o acțiune care le-a permis copiilor să vină și să ia autografe de la ei.

Ianis Hagi, cu gândul la campania pentru EURO 2028

La baza de cantonament a naționalei s-a aflat în mod evident și Ianis Hagi, care a discutat despre cum se simte să fie din nou la echipa națională, dar și despre campania de calificare la EURO 2028 care urmează.

“E deosebit să fiu prezent mereu la echipa națională, știu cât de mult au suferit când am fost accidentat. Încerc să profit de fiecare acțiune, fie că vorbim de meciuri amicale sau oficiale, dar în același timp sunt responsabil și conștient că de acum începe drumul pentru Campionatul European.

Avem șase, șapte luni în care putem pregătim campania de calificare pentru Campionatul European și să încercăm să asimilăm cât mai multe informații din partea staff-ului tehnic și să le aplicăm“, a spus Ianis.