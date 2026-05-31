OFICIAL | După Mohamed Salah, un alt jucător important o părăseşte pe Liverpool! Scrisoarea de rămas-bun

Ibrahima Konate (27 de ani) şi-a anunţat plecarea de la Liverpool. Şi pentru Mohamed Salah sezonul care s-a încheiat recent a fost ultimul la Liverpool.

Cotat la 50 de milioane de euro, Konate evolua la “cormorani” din vara lui 2021, atunci când Liverpool îi plătea 40 de milioane de euro lui Leipzig pentru a-l transfera de la echipa germană.

Konate pleacă de la Liverpool: “Din adândul inimii mele, vă mulţumesc pentru tot”

“Dragă Liverpool,

Acum cinci ani, am ajuns ca un tânăr jucător cu vise mărețe. Astăzi, plec cu amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții.

A fost o onoare să reprezint acest club. Am împărtășit momente incredibile împreună… suișuri și coborâșuri, trofee, provocări, prietenii pe viață și momente sfâșietoare care vor rămâne cu noi pentru totdeauna, niciuna mai dureroasă decât pierderea fratelui nostru Diogo.