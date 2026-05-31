OFICIAL | După Mohamed Salah, un alt jucător important o părăseşte pe Liverpool! Scrisoarea de rămas-bun

Bogdan Stănescu Publicat: 31 mai 2026, 19:46

Konate, Salah şi van Dijk, într-un meci al lui Liverpool / Profimedia Images

Ibrahima Konate (27 de ani) şi-a anunţat plecarea de la Liverpool. Şi pentru Mohamed Salah sezonul care s-a încheiat recent a fost ultimul la Liverpool.

Cotat la 50 de milioane de euro, Konate evolua la “cormorani” din vara lui 2021, atunci când Liverpool îi plătea 40 de milioane de euro lui Leipzig pentru a-l transfera de la echipa germană.

Konate pleacă de la Liverpool: “Din adândul inimii mele, vă mulţumesc pentru tot”

“Dragă Liverpool,

Acum cinci ani, am ajuns ca un tânăr jucător cu vise mărețe. Astăzi, plec cu amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții.

A fost o onoare să reprezint acest club. Am împărtășit momente incredibile împreună… suișuri și coborâșuri, trofee, provocări, prietenii pe viață și momente sfâșietoare care vor rămâne cu noi pentru totdeauna, niciuna mai dureroasă decât pierderea fratelui nostru Diogo.

Pierderea tatălui meu în acest an a fost una dintre cele mai grele perioade din viața mea, dar, chiar și prin greutăți, angajamentul meu față de acest club nu s-a schimbat niciodată. În cele mai grele momente, am dat tot ce aveam pentru această stemă.

Coechipierilor mei, antrenorilor, personalului și tuturor celor din culise, vă mulțumesc că m-ați ajutat să cresc în fiecare zi.

“Vă iubesc pe toți și voi purta Liverpool cu ​​mine oriunde voi merge”

Și suporterilor… vă mulțumesc pentru dragostea, energia și sprijinul vostru incredibil. Anfield este cu adevărat un loc special, iar a juca în fața voastră a fost ceva ce nu am luat niciodată de la sine înțeles.

Sunt profund întristat că nu am avut șansa să-mi iau rămas bun de la voi toți la ultimul meci. În acel moment, nu știam că va fi ultima dată când voi purta acest tricou în fața voastră.

Din adâncul inimii mele, vă mulțumesc pentru tot. Vă iubesc pe toți și voi purta Liverpool cu ​​mine oriunde voi merge.

Nu este un rămas-bun ușor, dar este timpul pentru o nouă provocare și un nou capitol.

Ne vedem curând”, a transmis Konate pe contul său de Instagram.

Contractul lui Konate cu Liverpool expira în această vară şi nu a fost reînnoit. Konate se pregăteşte acum pentru Campionatul Mondial, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Konate a fost convocat de selecţionerul Didier Deschamps în lotul Franţei pentru Campionatul Mondial.

Konate a câştigat titlul în Anglia, cu Liverpool, în sezonul 2024-2025. A evoluat în 27 de meciuri pentru naţionala Franţei.

