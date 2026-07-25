Dennis Man, răspuns după zvonurile privind plecarea de la PSV: „Mi-a fost puțin greu”

Devenit campion al Olandei la primul său sezon în tricoul celor de la PSV Eindhoven, Dennis Man este gata de o nouă stagiune plină de provocări alături de gruparea antrenată de Peter Bosz.

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Deși s-a zvonit că fotbalistul ar putea pleca din Eredivisie în această vară, internaționalul român a confirmat că va fi la PSV și din sezonul următor.

Dennis Man rămâne la PSV

Cu 11 goluri marcate și 7 pase decisive la primul său sezon în tricoul celor de la PSV Eindhoven, Dennis Man este gata să impresioneze și în stagiunea viitoare prin evoluții solide.

Internaționalul român a comentat indirect zvonurile privind o posibilă plecare din Olanda și a transmis că, deși adaptarea a fost puțin greoaie, va continua la PSV.

„A fost un an foarte bun pentru mine. Când am venit aici mi-a fost puțin mai greu. Trebuie să te adaptezi la o țară nouă și la o echipă nouă. E întotdeauna o perioadă dificilă când schimbi clubul, dar pas cu pas, băieții m-au ajutat să mă integrez în echipă, așa că mă simt ca acasă acum.