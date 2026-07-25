„Perla” lui Gigi Becali de la FCSB îi dă bătăi de cap lui Marius Baciu: „Ne gândim la multe variante”

Alexandru Stoian, unul dintre cei mai buni tineri jucători de la FCSB, a reprezentat un subiect de discuție pentru Marius Baciu la conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda din etapa a doua din Liga 1. Antrenorul roș-albaștrilor a recunoscut în fața jurnaliștilor că încă nu i-a găsit o poziția tânărului de 18 ani venit de la Farul.

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FCSB a disputat până acum două meciuri în noul sezon, 2-0 cu FC Argeș și 2-3 cu Auda, iar unul dintre jucătorii veniți de pe banca de rezerve care au ieșit în evidență a fost Alexandru Stoian. Tânărul de 18 ani a intrat în minutul 80 în prima etapă contra piteștenilor, în timp ce la partida contra letonilor din turul 2 preliminar Conference League a evoluat mai mult, fiind băgat în teren la pauză în locul lui Eddy Gnahore.

Marius Baciu nu știe pe ce poziție să îl folosească pe Alexandru Stoian

La partida cu Auda, Stoian a semnat un assist de excepție la golul de 2-2 înscris de Aymen Boutoutaou, iar Gigi Becali a anunțat după meci că a găsit un nou număr „10” pentru echipa sa, fiind sfătuit chiar de Gică Hagi să îl foloească pe jucător pe poziția respectivă.

La câteva zile distanță de la acele declarații ale patronului de la FCSB, Marius Baciu a vorbit despre Stoian într-o conferință de presă și a avut numai cuvinte de laudă la adresa sa. Totuși, tehnicianul roș-albaștrilor a spus că el și colegii săi din staff „au de furcă” pentru a-i găsi poziția exactă din teren, astfel încât echipa sa fie avantajată, iar jucătorul să dea randament maxim.

„Stoian este un jucător interesant, este un jucător bun, crește de la zi la zi, se pregătește foarte bine, și ne gândim la multe variante, să îi găsim poziția sau cum să fie cât mai mult în teren. S-ar putea chiar să apară și mâine„, a spus Baciu la conferința de presă.