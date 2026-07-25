„Ar trebui să dea nişte explicaţii” Andrei Nicolescu a reacţionat după anunţul lui Mihai Stoica!

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a anunţat că echipa antrenată de Marius Baciu (51 de ani) nu va mai juca în Ghencea fiindcă terenul e impracticabil.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), i-a dat dreptate lui Mihai Stoica în privinţa stării gazonului din Ghencea. El a susţinut că cine se ocupă de starea gazonului din Ghencea ar trebui să dea explicaţii pentru cum arată acesta.

Andrei Nicolescu, despre starea gazonului din Ghencea: „Cineva ar trebui să dea nişte explicaţii”

„Pe Arcul de Triumf e mult mai bun gazonul. Acolo, în Ghencea, nu știu, sunt niște lucruri… Prima dată când FCSB s-a dus în Ghencea să închirieze, după scandalul cu Ministerul, (n.r.: cei de la CSA) au băgat echipa de rugby, cu două zile înainte s-a jucat un meci amical. Deci acolo bănuiesc… (n.r. Dacă este posibil să fie ceva premeditat) Nu știu…

Cineva care ar trebui să garanteze pentru calitatea gazonului, ar trebui să dea niște explicații acum. Au fost niște zile în care a fost foarte, foarte cald, după care a plouat foarte mult. Mărturisesc că și noi, la Săftica, am avut mici probleme din cauza acelor zile, dar sunt remediabile, în niciun caz să ajungi la nivelul la care era (n.r.: gazonul din Ghencea)”, a declarat Andrei Nicolescu pentru primasport.ro.

„Terenul ne-a dezavantajat. Nu vom mai juca acolo! Ăsta nu e teren de fotbal. Pe teren mirosea oribil gazonul. E clar că este o ciupercă. Nu sunt vinovați cei care administrează. Soluția este să jucăm pe alt stadion, poate pe Arcul de Triumf”, a declarat anterior Mihai Stoica, pentru sursa citată.