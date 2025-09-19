Lovitură pentru viitorii antrenori din România. Cât au ajuns să coste cursurile pentru licența PRO - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură pentru viitorii antrenori din România. Cât au ajuns să coste cursurile pentru licența PRO

Andrei Nicolae Publicat: 19 septembrie 2025, 22:18

Pupitru FRF / Sport Pictures

Creșterea prețurilor din România la nivel general și-a făcut simțită prezența și în fotbal. Recent, s-au aflat costurile pe care viitorii antrenori le vor avea de plătit pentru licențele UEFA de ordin B, A și PRO.

Cea mai avansată dintre toate percepe și cea mai mare creștere de preț.

Cât costă licența PRO

Taxa pentru cursurile de licență din cadrul Școlii Federale de Antrenori au crescut în rândul tuturor licențelor. Un antrenor care vrea de acum să înceapă la FRF cursurile pentru licența PRO va trebui să plătească 33.000 de lei, în contextul în care până acum era 23.000 de lei, potrivit golazo.ro.

În cazul licențelor UEFA A și UEFA B, schimbările financiare nu se resimt atât de mult. Prima menționată costă 8.000 de lei, de la 5.000, în timp ce a doua 6.000 de lei, de la 4.000 de lei.

Cu toate acestea, licențele din UEFA PRO din România se obțin pe mult mai puțini bani decât în țările de top din Europa. În Franța, o astfel de distincție se atinge după ce se plătește suma de 27.100 de euro, în Germania 19.000, iar în Anglia 16.000.

