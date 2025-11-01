Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează”

Daniel Işvanca Publicat: 1 noiembrie 2025, 22:49

Gigi Becali, FCSB / Profimedia

FCSB a reușit o victorie clară pe terenul celor de la Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Campioana en-titre a jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică, după eliminarea lui Murgia.

Darius Olaru a fost cel mai bun jucător de pe teren în confruntarea de pe Cluj Arena, el fiind cel care a înscris ambele goluri ale formației antrenate de Elias Charalambous.

Gigi Becali, laude la adresa lui Darius Olaru

Campioana României a obținut sâmbătă a doua victorie consecutivă în Liga 1, reușind să egaleze formația care ocupă ultimul loc de play-off, Oțelul Galați.

Gruparea antrenată de Elias Charalambous a controlat disputa cu Universitatea Cluj de la un capăt la celălalt, profitând și de omul eliminat din tabăra gazdelor, în prima repriză. După fluierul final, patronul celor de la FCSB l-a lăudat pe căpitanul echipei.

„Olaru crește pe zi ce trece, dar este încă de departe cel care a fost Olaru. A început să semene cu Olaru, în goluri, dar nu este încă el Olaru. Puțin puțin mai multă precizie, și la șut și la pase, mai multă precizie.

El a fost golul lui Olaru (primul gol), șuturile astea îl caracterizează pe el. Omul meciului a fost Olaru, Tănase neobosit. (n. r. despre postul lui Olaru) I-am zis să îi fac pofta să joace el postul lui”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
