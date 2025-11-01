Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” - Antena Sport

FCSB a reușit o victorie clară pe terenul celor de la Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Campioana en-titre a jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică, după eliminarea lui Murgia.
Darius Olaru a fost cel mai bun jucător de pe teren în confruntarea de pe Cluj Arena, el fiind cel care a înscris ambele goluri ale formației antrenate de Elias Charalambous.
Gigi Becali, laude la adresa lui Darius Olaru
Campioana României a obținut sâmbătă a doua victorie consecutivă în Liga 1, reușind să egaleze formația care ocupă ultimul loc de play-off, Oțelul Galați.
Gruparea antrenată de Elias Charalambous a controlat disputa cu Universitatea Cluj de la un capăt la celălalt, profitând și de omul eliminat din tabăra gazdelor, în prima repriză. După fluierul final, patronul celor de la FCSB l-a lăudat pe căpitanul echipei.
„Olaru crește pe zi ce trece, dar este încă de departe cel care a fost Olaru. A început să semene cu Olaru, în goluri, dar nu este încă el Olaru. Puțin puțin mai multă precizie, și la șut și la pase, mai multă precizie.
El a fost golul lui Olaru (primul gol), șuturile astea îl caracterizează pe el. Omul meciului a fost Olaru, Tănase neobosit. (n. r. despre postul lui Olaru) I-am zis să îi fac pofta să joace el postul lui”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.
- Darius Olaru, după Universitatea Cluj – FCSB 0-2: “Nu mai sunt meciuri uşoare”
- Cristiano Ronaldo, “dublă” de vis pentru Al-Nassr. Starul portughez, gol dramatic în minutul 90+14
- U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
- Murgia şi-a lăsat echipa în 10! A luat două galbene în patru minute
- Un ”UEFAntastic”, pus director sportiv la FCSB? “Sunt aproape de momentul în care să iau o decizie”