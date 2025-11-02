Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

UTA Arad - Metaloglobus 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea obține prima victorie după 2 luni - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | UTA Arad – Metaloglobus 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea obține prima victorie după 2 luni

UTA Arad – Metaloglobus 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea obține prima victorie după 2 luni

Daniel Işvanca Publicat: 2 noiembrie 2025, 17:24

Comentarii
UTA Arad – Metaloglobus 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea obține prima victorie după 2 luni

UTA Arad - Metaloglobus / SPORT PICTURES

UTA Arad a obținut prima victorie în campionat după aproape trei luni. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a învins nou promovata Metaloglobus București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Bătrâna Doamnă” a egalat în clasament Oțelul Galați, FCSB și Farul Constanța și rămâne aproape de zona de play-off. Golurile partidei au fost marcate de Marius Coman și Pospelov.

UTA, victorie după o pauză de peste 2 luni

Adrian Mihalcea răsuflă ușurat după victoria obținută de UTA Arad contra celor de la Metaloglobus București, în etapa 15 din Liga 1. Gruparea arădeană a avut nevoie de 74 de minute pentru a debloca partida.

Marius Coman a deschis scorul, acesta fiind servit excelent de Alomerovic. Reușita de 2-0 i-a aparținut lui Pospelov, în minutul 86. Victoria o duce pe UTA la cota 19, la egalitate cu Oțelul Galați, FCSB și Farul Constanța.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
17:24
Mihai Stoica, „săgeți” către rivalele Rapid și Universitatea Craiova: „Nu au suporteri la un loc cât are FCSB”
17:03
„Arbitraj cu tentă”. Președintele lui U Cluj a răbufnit după eșecul cu FCSB. Faza care l-a nemulțumit
16:43
Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru. Ce i-a cerut, de fapt, lui Gigi Becali
16:42
Presa din Italia nu s-a ferit de cuvinte, după succesul dramatic al Interului: „Cel mai slab meci al anului”
16:32
Cristi Chivu, reacție savuroasă după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona: „Sponsorul e puțin supărat”
16:28
Buducnost – Gloria Bistrița 26-29, în Liga Campionilor. Revenire fantastică pentru fetele lui Carlos Viver
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului