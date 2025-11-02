UTA Arad - Metaloglobus 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea obține prima victorie după 2 luni - Antena Sport

UTA Arad a obținut prima victorie în campionat după aproape trei luni. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a învins nou promovata Metaloglobus București.
„Bătrâna Doamnă” a egalat în clasament Oțelul Galați, FCSB și Farul Constanța și rămâne aproape de zona de play-off. Golurile partidei au fost marcate de Marius Coman și Pospelov.
UTA, victorie după o pauză de peste 2 luni
Adrian Mihalcea răsuflă ușurat după victoria obținută de UTA Arad contra celor de la Metaloglobus București, în etapa 15 din Liga 1. Gruparea arădeană a avut nevoie de 74 de minute pentru a debloca partida.
Marius Coman a deschis scorul, acesta fiind servit excelent de Alomerovic. Reușita de 2-0 i-a aparținut lui Pospelov, în minutul 86. Victoria o duce pe UTA la cota 19, la egalitate cu Oțelul Galați, FCSB și Farul Constanța.
