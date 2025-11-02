Cristi Chivu, reacție în premieră despre portarul lui Inter care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit în premieră despre portarul său de la Inter, care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani înaintea meciului cu Fiorentina, din runda trecută. Antrenorul român a transmis că Josep Martinez trece printr-o perioadă delicată, fiind alături de el.
Josep Martinez a fost implicat într-un accident rutier marți dimineața, în provincia Como. El a lovit un bărbat de 81 de ani într-un scaun cu rotile, care a decedat pe loc.
Cristi Chivu, reacție în premieră despre portarul lui Inter care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani
Josep Martinez a revenit la antrenamentele lui Inter joi și s-a aflat în lotul nerazzurrilor pentru duelul cu Verona, câștigat dramatic, scor 2-1, cu un autogol în minutul 90+4.
Chiar înaintea acestui meci din etapa a 10-a din Serie A, Cristi Chivu a fost întrebat despre situația lui Josep Martinez și a oferit un răspuns ferm. Antrenorul român a declarat că portarul său va fi nevoit să trăiască cu această „greutate” pe tot parcursul vieții.
„Martinez trece printr-o perioadă dificilă, încercăm să-l ajutăm. Dar, ca și club și ca grup, ne gândim și la familia persoanei dispărute.
Ne gândim la Pepo, la greutatea cu care va trăi tot restul vieții, încercăm să fim aproape de el. Faptul că este alături de grup îi face bine”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com.
Cum s-a produs accidentul în urma căruia Josep Martinez a lovit mortal un bătrân de 81 de ani
Un eveniment nefericit a avut loc marţi dimineaţă, în localitatea Fenegro, din provincia Como. În jurul orei 09:30, Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter, a lovit mortal un bărbat în vârstă de 81 de ani care se afla într-un scaun cu rotile electriv.
Din nefericire pentru Josep Martinez, bărbatul de 81 de ani a pierdut controlul şi a pătruns pe banda destinată autovehiculelor. Portarul lui Inter s-a oprit imediat şi i-a oferit primul ajutor bărbatului, dar fără succes.
Potrivit Gazzetta dello Sport, echipajele medicale şi poliţia au ajuns imediat la faţa locului. Din nefericire, bărbatul de 81 de ani a murit pe loc. În urma acestui eveniment tragic, Cristi Chivu a decis să îşi amâne conferinţa de presă.
Martinez, care a ajuns la Inter vara trecută, ocupă rolul de rezervă pentru Yann Sommer şi a disputat 12 meciuri în culorile Nerazzurri. De asemenea, el a jucat la Las Palmas, Leipzig şi Genoa şi are o selecţie cu echipa Spaniei, în iunie 2021, împotriva Lituaniei.
