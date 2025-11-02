Cristi Chivu, reacție în premieră despre portarul lui Inter care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit în premieră despre portarul său de la Inter, care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani înaintea meciului cu Fiorentina, din runda trecută. Antrenorul român a transmis că Josep Martinez trece printr-o perioadă delicată, fiind alături de el.

Josep Martinez a fost implicat într-un accident rutier marți dimineața, în provincia Como. El a lovit un bărbat de 81 de ani într-un scaun cu rotile, care a decedat pe loc.

Cristi Chivu, reacție în premieră despre portarul lui Inter care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani

Josep Martinez a revenit la antrenamentele lui Inter joi și s-a aflat în lotul nerazzurrilor pentru duelul cu Verona, câștigat dramatic, scor 2-1, cu un autogol în minutul 90+4.

Chiar înaintea acestui meci din etapa a 10-a din Serie A, Cristi Chivu a fost întrebat despre situația lui Josep Martinez și a oferit un răspuns ferm. Antrenorul român a declarat că portarul său va fi nevoit să trăiască cu această „greutate” pe tot parcursul vieții.

„Martinez trece printr-o perioadă dificilă, încercăm să-l ajutăm. Dar, ca și club și ca grup, ne gândim și la familia persoanei dispărute.