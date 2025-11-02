Presa din Italia nu s-a ferit de cuvinte, după succesul dramatic al Interului: „Cel mai slab meci al anului” - Antena Sport

Inter a obținut o victorie dramatică duminică în Serie A, reușind să se impună cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Verona. Succesul ține formația antrenată de Cristi Chivu aproape de Napoli și AS Roma, care are un meci mai puțin disputat.

Chiar dacă a luat toate punctele din acest duel, tehnicianul român nu a fost iertat de presa din Italia, care a evaluat deciziile acestuia din jocul de pe Stadio Marc’Antonio Bentegodi.

Cristi Chivu, luat la țintă de presa din Italia, după 2-1 la Verona

Inter a obținut o nouă victorie dramatică în acest sezon de Serie A, în etapa cu numărul 10 a primei ligi din Italia. Formația antrenată de Cristi Chivu a dat lovitura la Verona în al patrulea minut de prelungire și a ajuns la cota 21 în actuala stagiune.

Victoria nu a fost însă suficientă pentru ca românul să fie criticat de presă. Un portal dedicat suporterilor lui Inter l-au evaluat pe acesta cu 6,5. Mai mult decât atât, aceștia au precizat că este cel mai slab meci al Interului din acest an.

„Chivu 6,5 – Are încredere în echipă și o schimbă fără ezitare. Zielinski și Luis Henrique intră, Bisseck rămâne pe teren, De Vrij și Acerbi rămân pe bancă. În final, este răsplătit după cel mai slab meci al anului, dar nu poți fi mereu strălucit.