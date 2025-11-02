Mihai Stoica, „săgeți” către rivalele Rapid și Universitatea Craiova: „Nu au suporteri la un loc cât are FCSB” - Antena Sport

Mihai Stoica a trimis „săgeți” către rivalele Rapid și Universitatea Craiova, înaintea confruntării directe dintre cele două echipe. Derby-ul rundei a 15-a din Liga 1 se va disputa azi, de la 20:30.
Mihai Stoica a fost întrebat despre meciurile din prima etapă a grupelor Cupei României. FCSB s-a duelat cu Gloria Bistrița în deplasare, iar Universitatea Craiova și Rapid cu Sănătatea Cluj, respectiv Dumbrăvița. Ambele formații ar fi trebuit să dispute partidele tot în deplasare, însă adversarele au fost de acord să se joace pe „Ion Oblemenco”, respectiv în Giulești.
Mihai Stoica, „săgeți” către rivalele Rapid și Universitatea Craiova
Referitor la acest aspect, Mihai Stoica a avut o reacție dură și a transmis că FCSB este echipa cu cei mai mulți suporteri, având mai mulți decât au Rapid și Universitatea Craiova la un loc. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a amintit și de sezonul trecut, când Agricola Borcea a închiriat nocturnă pentru a juca cu FCSB pe teren propriu, în Cupa României.
„(n.r. – E normal ca voi să jucați la Bistrița, iar Craiova și Rapid să joace acasă?) Dacă Bistrița ar fi acceptat să vină în București, probabil că și noi am fi făcut asta (n.r. – să plătească cheltuielile deplasării).
Nouă ni s-a întâmplat în orașe care nu aveau nocturnă! Edilii au închiriat cu zeci de mii de euro nocturne doar pentru ca echipa noastră să ajungă acolo.
Noi suntem echipa care are cei mai mulți suporteri din țară. Celelalte echipe pe care le-ai menționat (n.r. – Craiova și Rapid) nu au la un loc atâția suporteri cât avem noi. Asta spun sondajele! Nu o spun eu, nu vreau să par arogant sau altfel, dar respect un adevăr care iese la iveală tot timpul. Am fost la Bistrița și a ieșit sărbătoare acolo”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
