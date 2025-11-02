Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru. Ce i-a cerut, de fapt, lui Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru. Ce i-a cerut, de fapt, lui Gigi Becali

Publicat: 2 noiembrie 2025, 16:43

Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru. Ce i-a cerut, de fapt, lui Gigi Becali

Darius Olaru și Florin Tănase, la FCSB/ Profimedia

Florin Tănase a făcut un gest superb pentru Darius Olaru, în urmă cu câteva etape. Decarul campioanei a avut o cerință specială și și-a dorit ca Gigi Becali să-l titularizeze mai des pe căpitanul echipei. 

Patronul roș-albaștrilor spunea că la meciurile trecute ale campioanei, avea de ales între Florin Tănase și Darius Olaru, în privința primului 11. Becali nu își dorea să-i titularizeze pe amândoi în unele partide. 

Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru 

Conform fanatik.ro, când Gigi Becali oscila între cei doi jucători, Florin Tănase a intervenit și i-a cerut patronului echipei să-l titularizeze pe Darius Olaru, dat fiind faptul că acesta avea nevoie de ritm.  

Căpitanul roș-albaștrilor a avut evoluții modeste în startul sezonului, dat fiind faptul că venea după o accidentare care l-a ținut departe de teren timp de mai multe luni. 

Astfel, Tănase și-a exprimat dorința în fața lui Becali de a fi rezervă timp de câteva meciuri, pentru ca Olaru să fie titular pentru a căpăta încredere. La partida din ultima etapă de Liga 1, câștigată de FCSB cu U Cluj, scor 2-0, ambii jucători au fost titulari. 

Darius Olaru a fost cel care a marcat o „dublă” în poarta clujenilor. FCSB a obținut un succes extrem de important, al treilea la rând în toate competițiile, succes care o apropie de locurile de play-off. 

