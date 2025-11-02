Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru. Ce i-a cerut, de fapt, lui Gigi Becali - Antena Sport

Florin Tănase a făcut un gest superb pentru Darius Olaru, în urmă cu câteva etape. Decarul campioanei a avut o cerință specială și și-a dorit ca Gigi Becali să-l titularizeze mai des pe căpitanul echipei.

Patronul roș-albaștrilor spunea că la meciurile trecute ale campioanei, avea de ales între Florin Tănase și Darius Olaru, în privința primului 11. Becali nu își dorea să-i titularizeze pe amândoi în unele partide.

Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru

Conform fanatik.ro, când Gigi Becali oscila între cei doi jucători, Florin Tănase a intervenit și i-a cerut patronului echipei să-l titularizeze pe Darius Olaru, dat fiind faptul că acesta avea nevoie de ritm.

Căpitanul roș-albaștrilor a avut evoluții modeste în startul sezonului, dat fiind faptul că venea după o accidentare care l-a ținut departe de teren timp de mai multe luni.

Astfel, Tănase și-a exprimat dorința în fața lui Becali de a fi rezervă timp de câteva meciuri, pentru ca Olaru să fie titular pentru a căpăta încredere. La partida din ultima etapă de Liga 1, câștigată de FCSB cu U Cluj, scor 2-0, ambii jucători au fost titulari.