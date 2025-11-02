Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” - Antena Sport

CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare mari, însă situația este pe cale să fie rezolvată de patronul Neluțu Varga, care a luat o decizie importantă în acest context.

Concret, finanțatorul clubului din Gruia va achita săptămâna viitoare toate datoriile acumulate în ultimii ani și va plăti și salariile restante către jucători, în ciuda parcursului catastrofal din campionat.

Neluțu Varga sare cu banii! Decizia luată de patronul CFR-ului

Chiar dacă play-off-ul este tot mai departe, iar calificarea în faza principală a unei cupe europene a rămas un vis frumos, Neluțu Varga vrea să creeze toate condițiile pentru toți cei care lucrează la CFR Cluj.

Omul de afaceri a anunțat că în săptămâna care va urma vor fi achitate toate datoriile clubului. Bineînțeles, acesta a transmis că și salariile jucătorilor vor fi aduse la zi.

„Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste din punct de vedere financiar pentru CFR Cluj. O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero, astfel că toată lumea trebuie să își facă treaba și să ne îndeplinim obiectivele.