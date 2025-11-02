„Arbitraj cu tentă”. Președintele lui U Cluj a răbufnit după eșecul cu FCSB. Faza care l-a nemulțumit - Antena Sport

Închide meniul
„Arbitraj cu tentă”. Președintele lui U Cluj a răbufnit după eșecul cu FCSB. Faza care l-a nemulțumit

Publicat: 2 noiembrie 2025, 17:03

Galeria celor de la U Cluj, la începutul meciului cu FCSB/ Profimedia

Președintele lui U Cluj a răbufnit la o zi după eșecul cu FCSB, scor 0-2, din ultima etapă a turului Ligii 1. Radu Constantea a criticat arbitrajul meciului de pe Cluj Arena. 

Oficialul clujenilor s-a plâns de momentul în care Murgia a fost eliminat, în minutul 39, el încasând două cartonașe galbene în decursul a trei minut. Pe al doilea l-a primit după ce l-a faultat pe Darius Olaru. 

Radu Constantea a declarat că Alessandro Murgia ar fi trebuit să fie mult mai atent. Acesta este de părere că arbitrajul a fost cu „tentă” în favoarea FCSB-ului, care grație succesului cu U Cluj, s-a apropiat de locurile de play-off. 

„Cred că în primele 30 de minute a fost un meci echilibrat, am avut câteva posibilități. Cu FCSB, dacă nu reușești să înscrii atunci când ai ocazia, ulterior este dificil. Am luat acel gol de 0-1. Din păcate, meciul s-a încheiat cu acea eliminare la Murgia, care la experiența lui trebuia să fie mult mai atent și să nu își lase echipa în 10 oameni. 

Chiar dacă este discutabilă acea fază și la experiența sa trebuia să simtă arbitrajul cu o mică tentă, să spun așa. Orice decizie, știți cum este, poate fi acoperită de regulament, dar importantă este și tenta. 

Murgia trebuia să simtă după 30 de minute că se așteaptă cumva să se facă o greșeală și nu a fost inspirat. Cred că acolo s-a jucat meciul. E greu cu FCSB în inferioritate numerică și mai ales atunci când ești condus”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro, după U Cluj – FCSB 0-2. 

