Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec - Antena Sport

Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec

Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec

Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec

Publicat: 2 noiembrie 2025, 9:28

Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec

Denis Alibec, în timpul unui meci - Sport Pictures

Denis Alibec a adunat doar 150 de minute în acest sezon de Liga 1, neavând nicio realizare notabilă. U Cluj vrea să profite de situaţia atacantului de 34 de ani, dar Gigi Becali nu e pregătit să se despartă de fotbalistul cotat la 600.000 de euro.

Chiar dacă a marcat în meciul de Cupa României cu Gloria Bistriţa, Alibec a fost lăsat pe bancă la duelul cu U Cluj, câştigat de campioni cu 2-0. Chiar şi aşa, Becali e convins că Denis va mai primi şanse.

Denis Alibec rămâne la FCSB

“(Continuați cu Alibec?) Normal. Stai să-l vedem, să nu ne batem joc de el așa, repede. Poate își dă drumul”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Recent, conducerea lui U Cluj a anunţat că va urmări situaţia în care se află Denis Alibec, în perioada de mercato de iarnă. Becali nu vrea însă să audă de aşa ceva.

”Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum. Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot stafful, dar e prematur să vorbim”, a declarat Radu Constantea, preşedintele Şepcilor Roşii.

“Păi, normal că îi interesează, că Alibec e jucătorul valoros. Să vedem dacă-și revine. Nu are rost acum să vorbim. Bine, mă, ca să-l ia U Cluj pe Alibec mai trebuie să mănânce multă, multă brânză”, a fost răspunsul lui Becali.

