Lovitură pentru Zeljko Kopic la Dinamo. Cât va lipsi titularul care s-a accidentat în remiza cu Petrolul - Antena Sport

Zeljko Kopic a primit o veste proastă, după ce Dinamo a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Maxime Sivis (27 de ani) a părăsit terenul accidentat şi şi-a aflat diagnosticul medicale.
Maxime Sivis a fost înlocuit la pauza meciului cu Petrolul, în locul său fiind trimis în teren Jordan Ikoko.
Cât va lipsi Maxime Sivis, după accidentarea din Dinamo – Petrolul 1-1
Maxime Sivis a suferit o întindere la coapsă, la muşchii ischiogambieri, notează gsp.ro. Fundaşul francez va rata următorul meci al lui Dinamo, cu Farul, din etapa intermediară de săptămâna viitoare.
Sunt şanse ca Maxime Sivis să revină în lotul “câinilor” pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, care se va disputa în etapa a 26-a din Liga 1. Partida va avea loc luni, pe 9 februarie, pe Arena Naţională.
La meciul cu Farul de miercuri, Maxime Sivis va fi înlocuit de Jordan Ikoko. Fundaşul congolez, ajuns în vară la Dinamo, a bifat 14 meciuri pentru “câini” în acest sezon.
De cealaltă parte, Maxime Sivis este un titular indiscutabil în echipa lui Zeljko Kopic. Francezul a bifat 19 meciuri pentru “câini”, reuşind să marcheze două goluri, în meciurile cu Oţelul şi Petrolul, din turul sezonului.
