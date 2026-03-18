Gică Hagi, primul anunţ despre preluarea echipei naţionale: “O onoare”

Radu Constantin Publicat: 18 martie 2026, 16:57

Ilie Dumitrescu, Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu/ Profimedia

Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acţiuni de la Farul Constanţa. “Regele” a rămas doar cu 10% din acţiunile de la Farul, la fel cât deţin şi Ciprian Marica şi Rivaldo. Gică Popescu deţine acum 70% din acţiunile clubului din Constanţa. Mutarea anunţă practic trecerea lui Gică Hagi pe banca naţionalei României care ar urma să se facă după meciul de baraj, cu Turcia. Întrebat direct despre preluarea primei reprezentative, Gică Hagi a evitat să dea un răspuns ferm.

“Nu trebuie să discutăm așa… vom vedea! Deocamdată, Gică Popescu e responsabil de-acum, eu trebuie să îmi văd de meseria mea… Ați citit comunicatul, lucrurile sunt foarte simple. De-acum e responsabilitatea lui Gică, bineînțeles că sunt și eu puțin, că mai am, minoritar acolo, 10%…”, a spus Hagi pentru Pro Sport.

Întrebat ce rerezintă România pentru el, Hagi a dat un răspuns emoţionant.

“Deci ce reprezintă pentru mine? (râde). Ce, vă faceți că nu știți? E totul pentru mine! Până la urmă, de când m-am apucat de fotbal, obiectivul, cred că nu doar al meu, al tuturor jucătorilor, e să ajungi în naționala României. Când ai ajuns acolo, să faci performanțe. Să ajungi la nivelul cel mai mare, să depășești pe cei care au fost înainte. Cred eu că nu există alt scop, alt obiectiv la niciun jucător. E maximum care se poate! Pentru că la echipa națională vii și joci cu inima, nu joci pentru nu știu ce… Joci pentru inimă! Joci pentru România și e onoarea cea mai mare să reprezinți România. Cam asta… restul…”, a mai spus “Regele” pentru sursa menţionată.

Totodată, Gică Hagi a anunţat că a decis să se retragă de la Farul deoarce vrea să antreneze cât mai repede.

“Îmi doresc să continui să fiu antrenor! Asta mi-am dorit totdeauna. Partea tehnică! Și cât timp n-am fost, totdeauna m-am gândit, până aici am putut să fac ambele, cât am putut. De-acum încolo vreau să mă canalizez pe lucrul care îmi place mie cel mai mult: să fiu antrenor. Manager, cum îmi place mie să spun, nu antrenor, ci manager. Să manageriez lucrurile tehnice. Tehnice, că sunt și administrative”, a mai declarat fostul antrenor de la Farul.

