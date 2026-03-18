Rapid, pedepsită drastic după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova. Ce se va întâmpla la meciul cu U Cluj

Rapid a fost drastic pedepsită de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-1, pe finalul sezonului regular.
Nu mai puțin de zece sectoare de pe stadionul din Giulești vor fi închise la următorul meci al Rapidului, cu U Cluj, din etapa a treia de play-off.
Rapid, pedepsită drastic după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova: 10 sectoare de pe stadion, închise
Partida dintre Rapid și Universitatea Craiova a fost una tensionată, iar giuleștenii au fost sancționați în urma scandărilor rasiste ale fanilor. Partida a fost întreruptă de două ori, înaintea scandărilor existând o eroare a unui jandarm, care a dat din greșeală cu gaze lacrimogene.
Nicușor Bancu a fost în centrul scandalului, el fiind luat la țintă de suporterii giuleșteni pe finalul meciului. Horațiu Feșnic, arbitrul partidei, a intervenit la momentul respectiv și a întrerupt partida.
Ca urmare a celor petrecute, Comisia de Disciplină a decis să o sancționeze drastic pe Rapid, notează digisport.ro. Sectoarele 101, 108, 112, 113, 114, 120, 121, 201 și 202 vor fi închise la următorul meci al trupei de sub Grant, pe teren propriu. Partida cu U Cluj se va disputa în a treia etapă de play-off, pe 5 aprilie, de la ora 20:30. Asta înseamnă că aproximativ 5000 de fani nu vor putea asista la duelul cu „Șepcile roșii”.
Multe dintre sectoarele menționate anterior sunt cele ocupate de galeria Rapidului. Unele dintre ele sunt și din Peluza Sud, unde se regăsesc alte grupuri de ultrași ai giuleștenilor, cât și părți laterale din Tribuna I și Tribuna a II-a.
Pe lângă închiderea celor zece sectoare, Rapid a primit și o amendă de 60.000 de lei pentru scandările fanilor de la derby-ul cu Universitatea Craiova.
În a doua etapă de play-off, Rapid se va deplasa în Gruia, pentru confruntarea cu echipa lui Daniel Pancu, CFR Cluj. Meciul se va disputa vineri, de la ora 21:45, iar giuleștenii încep runda de pe primul loc, ca urmare a victoriei cu Dinamo din prima rundă.
