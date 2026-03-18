Rapid, pedepsită drastic după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova. Ce se va întâmpla la meciul cu U Cluj

Viviana Moraru Publicat: 18 martie 2026, 16:09

Comentarii
Fanii Rapidului, în timpul unui derby / Profimedia Images

Rapid a fost drastic pedepsită de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-1, pe finalul sezonului regular.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu mai puțin de zece sectoare de pe stadionul din Giulești vor fi închise la următorul meci al Rapidului, cu U Cluj, din etapa a treia de play-off.

Rapid, pedepsită drastic după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova: 10 sectoare de pe stadion, închise

Partida dintre Rapid și Universitatea Craiova a fost una tensionată, iar giuleștenii au fost sancționați în urma scandărilor rasiste ale fanilor. Partida a fost întreruptă de două ori, înaintea scandărilor existând o eroare a unui jandarm, care a dat din greșeală cu gaze lacrimogene.

Nicușor Bancu a fost în centrul scandalului, el fiind luat la țintă de suporterii giuleșteni pe finalul meciului. Horațiu Feșnic, arbitrul partidei, a intervenit la momentul respectiv și a întrerupt partida.

Ca urmare a celor petrecute, Comisia de Disciplină a decis să o sancționeze drastic pe Rapid, notează digisport.ro. Sectoarele 101, 108, 112, 113, 114, 120, 121, 201 și 202 vor fi închise la următorul meci al trupei de sub Grant, pe teren propriu. Partida cu U Cluj se va disputa în a treia etapă de play-off, pe 5 aprilie, de la ora 20:30. Asta înseamnă că aproximativ 5000 de fani nu vor putea asista la duelul cu „Șepcile roșii”.

Reclamă
Reclamă

Multe dintre sectoarele menționate anterior sunt cele ocupate de galeria Rapidului. Unele dintre ele sunt și din Peluza Sud, unde se regăsesc alte grupuri de ultrași ai giuleștenilor, cât și părți laterale din Tribuna I și Tribuna a II-a.

Pe lângă închiderea celor zece sectoare, Rapid a primit și o amendă de 60.000 de lei pentru scandările fanilor de la derby-ul cu Universitatea Craiova.

În a doua etapă de play-off, Rapid se va deplasa în Gruia, pentru confruntarea cu echipa lui Daniel Pancu, CFR Cluj. Meciul se va disputa vineri, de la ora 21:45, iar giuleștenii încep runda de pe primul loc, ca urmare a victoriei cu Dinamo din prima rundă.

Momentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuităMomentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuită
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
Observator
Declarația-capcană a lui Gigi Becali despre Rădoi și titlul Craiovei nu l-a lăsat „mut” pe Mutu! Exclusiv
Fanatik.ro
18:04

A dat interviul anului, imediat după ce echipa lui a promovat: trabuc, bere și „stilul Șumudică”
17:53

Lucescu pregăteşte două surprize uriaşe în lotul pentru barajul cu Turcia! Pe cine vrea să cheme la naţională
17:44

De la CFR, la Rapid! Dan Şucu face o mutare surpriză în Giuleşti!
17:39

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 martie
17:36

Veste excelentă pentru Cristi Chivu. Jucătorul care a refuzat Premier League și rămâne la Inter
17:08

“Veți mai candida la alegerile FRF?” Răspunsul tranşant al lui Burleanu, după ce a obţinut al patrulea mandat!
Vezi toate știrile
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 3 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 4 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 5 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 6 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2