Rapid, pedepsită drastic după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova. Ce se va întâmpla la meciul cu U Cluj

Rapid a fost drastic pedepsită de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-1, pe finalul sezonului regular.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu mai puțin de zece sectoare de pe stadionul din Giulești vor fi închise la următorul meci al Rapidului, cu U Cluj, din etapa a treia de play-off.

Partida dintre Rapid și Universitatea Craiova a fost una tensionată, iar giuleștenii au fost sancționați în urma scandărilor rasiste ale fanilor. Partida a fost întreruptă de două ori, înaintea scandărilor existând o eroare a unui jandarm, care a dat din greșeală cu gaze lacrimogene.

Nicușor Bancu a fost în centrul scandalului, el fiind luat la țintă de suporterii giuleșteni pe finalul meciului. Horațiu Feșnic, arbitrul partidei, a intervenit la momentul respectiv și a întrerupt partida.

Ca urmare a celor petrecute, Comisia de Disciplină a decis să o sancționeze drastic pe Rapid, notează digisport.ro. Sectoarele 101, 108, 112, 113, 114, 120, 121, 201 și 202 vor fi închise la următorul meci al trupei de sub Grant, pe teren propriu. Partida cu U Cluj se va disputa în a treia etapă de play-off, pe 5 aprilie, de la ora 20:30. Asta înseamnă că aproximativ 5000 de fani nu vor putea asista la duelul cu „Șepcile roșii”.